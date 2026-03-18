FIFA presentó la primera canción oficial del Mundial 2026: así suena ‘Lighter’ A menos de 100 días de la gran inauguración de la Copa Mundial, la FIFA dio un adelanto de la primera canción oficial del torneo

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La Copa Mundial de la FIFA no sólo es un evento futbolístico, pues desde hace varios años la música forma parte escencial del evento, donde hemos disfrutado himnos y canciones que permean en la memoria colectiva de los fanáticos.

A lo largo de los meses se han revelado algunas colaboraciones y artistas que están creando canciones para el Mundial 2026, sin embargo, la FIFA reveló que ya está en marcha el álbum oficial de esta justa veraniega. Carín León y Jelly Roll interpretan la primera canción oficial del Mundial 2026

Esta edición será enorme, pues habrá 48 selecciones en el campo de juego y tres países serán los anfitriones de este evento. Bajo esa consigna, se espera que se unan talentos tanto de México, como de Estados Unidos y Canadá para hacer canciones que representen la unidad entre las tres culturas.

Hace un par de días, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, comentó que este ambicioso proyecto busca representar a las tres naciones anfitrionas y a todas las selecciones que estarán en la ardua competencia.

¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el fútbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. Gianni Infantino vía Instagram

Aunque el himno del campeonato se ha mantenido como todo un misterio, la federación recientemente reveló un teaser de la primera canción oficial del torneo, el cual cuenta con las voces de Carín León y el compositor estadounidense, Jelly Roll. @fifaworldcup The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @Jelly Roll and @Carin Leon drops this Friday. Pre-Save now. ♬ original sound – FIFA World Cup

A través de sus redes sociales, la FIFA liberó sólo unos segundos de cómo suena ‘Lighter’, una de las varias melodías que conformarán el álbum oficial del Mundial 2026. La melodía tiene toques de rock, resaltando aplausos al unísino y un riff de guitarra.

Aunado a esto, cabe mencionar que Canadá también forma parte de la canción pues la producción está bajo el mando de Cirkut. El sencillo, de estos grandes artistas que han sido premiados con varios Grammy, se lanzará el próximo viernes 20 de marzo.