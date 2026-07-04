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La victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde por 3 a 2 en los 16avos de final del Mundial 2026 le dejó dolores del cabeza al entrenador Lionel Scaloni, no solo por el rendimiento del equipo, sino que también por el estado físico de algunos futbolistas.

Es que, tanto Facundo Medina como Enzo Fernández y Nicolás González terminaron el encuentro con molestias físicas, por lo que serán seguidos de cerca en los próximos días para determinar si pueden estar presentes el próximo martes ante Egipto.

Cómo están los jugadores de Argentina tras clasificar a los 8vos del Mundial

Quien tiene menos problemas es Enzo Fernández . Tal como lo reveló en la conferencia de prensa posterior al partido, el volante de Chelsea sufrió un calambre en los dos gemelos. Esto quiere decir que con bajar las cargas en los próximos días, estará disponible frente a Egipto.

En cuanto a González, sufrió una torcedura de tobillo cuando quiso marcar a un rival y terminó con renguera. En principio no se realizará estudios médicos y lo seguirán de cerca para que pueda estar presente el próximo martes.

Finalmente, Facundo Medina tampoco tendría problemas con estar ante Egipto. Si bien parecía que tenía una importante lesión, finalmente sufrió un calambre, por lo que su situación es similar a la de Enzo Fernández.

Por otro lado, el resto del plantel terminó en óptimas condiciones físicas, por lo que podrán entrenar con normalidad de cara al lunes, día en el que viajarán a Atlanta para enfrentar a Egipto en el Mercedes Benz Stadium.

Se suspendió el entrenamiento de la Selección Argentina

Tras vencer a Cabo Verde, la Albiceleste iba a entrenar este sábado en Miami, donde se quedó concentrando. Ante las fuertes tormentas eléctricas en la ciudad, Scaloni y el cuerpo técnico decidieron suspender la práctica para que los jugadores tengan el día libre.

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