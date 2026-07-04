La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer 3 a 2 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, también dejó la palabra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presenció el encuentro desde el estadio y luego dialogó en exclusiva con Marcelo Benedetto para DSports.

La máxima autoridad del fútbol mundial analizó el presente de Lionel Messi, destacó que las principales figuras internacionales están teniendo protagonismo en la Copa del Mundo y valoró también el rendimiento de futbolistas que aparecen por primera vez en la escena internacional, entre ellos el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

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Las declaraciones de Infantino llegaron después de un encuentro que necesitó 120 minutos para resolverse y en el que Argentina consiguió el pase a la siguiente ronda gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

Infantino elogió el rendimiento de Lionel Messi

Consultado por Marcelo Benedetto sobre el presente del capitán argentino, Infantino señaló que el desempeño de Messi durante el Mundial mantiene el nivel que lo caracteriza desde hace años.

“No, la verdad, en este Mundial… Bueno, Messi está jugando de manera excepcional, pero lo conocemos. Es un crack y siempre nos alegra verlo a él y a todos los demás“, expresó el presidente de la FIFA.

El dirigente formuló esas declaraciones después de otro partido en el que Messi volvió a ser determinante para la Selección Argentina.

El capitán abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo luego de una jugada preparada con Lisandro Martínez, quien ejecutó un pase largo desde la mitad de la cancha para que el rosarino controlara el balón con la cara externa del pie izquierdo y definiera con el mismo perfil ante la salida de Vozinha.

Con ese tanto, Messi alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial 2026 y extendió además una serie de ocho encuentros consecutivos convirtiendo en una Copa del Mundo.

“Lo interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Durante la entrevista, Infantino amplió su análisis sobre el desarrollo del torneo y sostuvo que una de las características de esta edición es la presencia y el rendimiento de las principales figuras del fútbol internacional.

“Lo que es interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están. Están presentes, juegan, marcan goles, juegan con el equipo y juegan todos muy, muy bien“, afirmó.

El presidente de la FIFA remarcó que las principales figuras no solo participan de los partidos, sino que además tienen incidencia directa en el funcionamiento colectivo de sus selecciones.

En ese contexto, Messi aparece como uno de los futbolistas con mayor protagonismo del certamen, liderando ofensivamente a una Selección Argentina que ya aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del campeonato.

También destacó la aparición de nuevos protagonistas

Además de valorar el rendimiento de los futbolistas con mayor trayectoria internacional, Infantino señaló que el Mundial también permite la aparición de jugadores que comienzan a ganar reconocimiento en la competencia.

“Más que eso diremos… jugadores nuevos, como el arquero de Cabo Verde, que salen y que nos hacen soñar también“, manifestó.

El dirigente hizo referencia a Vozinha, quien fue una de las piezas del seleccionado caboverdiano durante el encuentro disputado en Miami.

A pesar de la derrota, el arquero intervino en varias oportunidades para evitar una diferencia mayor durante el tiempo reglamentario. Entre otras acciones, respondió ante remates de Messi y sostuvo a su equipo en distintos pasajes del partido, que finalmente se definió en el tiempo suplementario.

Un partido que exigió a la Selección Argentina

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde presentó un desarrollo distinto al que había tenido el seleccionado nacional durante la fase de grupos.

Luego de completar la primera ronda con tres victorias consecutivas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró un rival que logró igualar el marcador en dos oportunidades y llevó la definición hasta la prórroga.

Argentina abrió el marcador con el gol de Messi, pero Deroy Duarte estableció el empate para Cabo Verde.

En el comienzo del tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al conjunto nacional, aunque posteriormente Didny Cabral marcó el 2 a 2 con un remate desde fuera del área.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la definición por penales, un cabezazo de Cristian Romero terminó en el tercer gol argentino para sellar el 3 a 2 definitivo.

Durante los últimos minutos, Emiliano “Dibu” Martínez intervino con varias atajadas para conservar la ventaja hasta el pitazo final.

Messi explicó cómo nació su gol

Después del encuentro, el propio Messi reveló que la jugada del primer tanto había sido conversada previamente con Lisandro Martínez durante una interrupción del partido.

“Habíamos hablado justo con Licha antes del parón“, explicó el capitán en una entrevista con DSports.

Luego desarrolló cómo planificaron la acción.

La definición de Messi para el primer gol del partido tras el pase de Lisandro Martínez. FOTO: DARRIAN TRAYNOR – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Habíamos hablado de eso, que si bien era difícil podía entrar la pelota porque le daban tiempo para lanzar. Era difícil porque el central corría para atrás cuando amagaba con tirar en largo, pero sabíamos que estaba el hueco y que tenía que ser muy preciso. La verdad que me puso una bocha impresionante“, relató.

Antes del pase de Lisandro Martínez, Messi realizó un movimiento para salir de la posición adelantada. Retrocedió hasta quedar habilitado por el último defensor de Cabo Verde y, segundos después, inició el desmarque hacia el arco de Vozinha.

El defensor argentino ejecutó entonces el pase largo desde las inmediaciones del círculo central y Messi dejó picar la pelota antes de controlarla con la cara externa del pie izquierdo y definir con el mismo pie para convertir el 1 a 0.

El desgaste físico durante los 120 minutos

El capitán argentino también reconoció que el desarrollo del partido obligó al plantel a realizar un importante esfuerzo físico.

“La verdad que sí, estaba cansado igual que todos. Hicimos un sacrificio grande. No es fácil jugar una prórroga con este calor, esta humedad y un rival que físicamente es duro, pero lo sacamos y estamos felices por pasar“, sostuvo.

Posteriormente, Lionel Scaloni coincidió con esa evaluación.

“El cansancio es por la prórroga, por los minutos. Hasta los 90 el equipo estaba bien. Cuando jugás con el corazón como han jugado ellos, se suple la falta de aire“, afirmó el entrenador.

También dejó una de las frases más destacadas de la conferencia de prensa al resumir cómo vivió los minutos finales del encuentro.

“Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba“, expresó.

El saludo de Infantino para Argentina

Sobre el cierre de la entrevista con DSports, Marcelo Benedetto agradeció la predisposición del presidente de la FIFA, quien aprovechó para enviar un mensaje a los argentinos luego de la clasificación.

“Un abrazo a toda Argentina y feliz porque el corazón, esta noche, también los neutrales que estábamos con los dos… bueno, gracias. Espectacular“, manifestó.

El dirigente hizo referencia al desarrollo del encuentro, que mantuvo el resultado abierto durante los 120 minutos y se resolvió recién en el segundo tiempo suplementario.

Argentina ya piensa en los octavos de final

Con el triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde, la Selección Argentina aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.

La victoria dejó como protagonista a Lionel Messi, que abrió el marcador con una jugada elaborada junto a Lisandro Martínez y volvió a ser una de las figuras del seleccionado. También permitió escuchar las valoraciones de Gianni Infantino, quien destacó el presente del capitán argentino y señaló que una de las características del torneo es que “todos los grandes jugadores están” teniendo participación y protagonismo.

Las declaraciones del presidente de la FIFA se sumaron a las de Messi y Scaloni tras una jornada que definió el pase de Argentina a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.