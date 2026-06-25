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Con la clasificación asegurada a los 16avos de final, en donde espera por el segundo del Grupo H del Mundial, la Selección Argentina se prepara para disputar la última fecha del Grupo J, en donde se enfrentará a Jordania, que viene de quedar eliminada tras perder en sus dos primeras presentaciones.

Para este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tiene pensado poner un equipo con habituales suplentes, con la intención de que distintos jugadores que no tuvieron participación sumen minutos para llegar de la mejor manera a los playoff.

Con respecto a la formación que paró ante Austria, en total Scaloni realizaría 10 cambios, con la particularidad de que solamente se mantendrá Dibu Martínez en el arco. Luego, los jugadores de campo cambiarán por completo y varios sumarán minutos por primera vez.

Dentro de los ingresos al elenco titular, se esperan los ingresos de Nicolás Otamendi y Marcos Senesi en la zaga central. Además, Nicolás Tagliafico irá desde el inicio por primera vez en el certamen para jugar como lateral por la banda izquierda.

En cuanto a la mitad de la cancha, jugadores como Giovani Lo Celso y Leandro Paredes se perfilan como titulares. Ya en la delantera, Julián Alvarez reemplazará a Lautaro Martínez, mientras que Nico Paz hará lo propio al ingresar por el capitán Lionel Messi.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Jordania por el Mundial 2026

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; NIcolás Paz y Julián Alvarez.

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