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En un Mundial en el que Lionel Messi rompió un récord al convertirse en el máximo goleador histórico de la competencia, Cristiano Ronaldo no quiso quedarse atrás y también escribió su nombre en las grandes páginas de este certamen.

Es que, en la victoria de la Selección de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, el delantero portugués de 41 años marcó un doblete y de esta manera consiguió un récord histórico que ni siquiera Lionel Messi podrá alcanzar a lo largo de su carrera.

El récord que rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Con el primer gol que marcó, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar por lo menos un tanto en seis mundiales, ya que se marcó en la red en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en el actual.

De esta manera superó un récord que compartía con Lionel Messi, ya que ambos habían marcado en 5 Copas del Mundo, debido a que el argentino no lo hizo en Sudáfrica 2010. De esta manera, el Luso se encuentra en soledad liderando este ranking.

Además, tal como lo afirmó días atrás, este es el último Mundial que jugará Messi en su carrera. Es por eso que no podrá alcanzar el récord de Ronaldo, que también está transitando la última Copa del Mundo de su carrera.

Kylian Mbappé, el hombre que puede alcanzar este récord

El delantero francés que ya tiene 15 goles en Mundiales y se acerca al récord de Messi también cuenta con chances de alcanzar la marca de CR7. Esto se debe a que recién tiene 27 años, por lo que si el cuerpo le permite podrá estar presente en las Copas del Mundo de 2030 (tendrá 31), 2034 (tendrá 35) y 2028 (tendrá 39).

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