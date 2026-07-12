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Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a la Selección de Suiza, que empató a través de Dan Ndoye y de esta manera clasificó a la semifinal del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentará a la Selección de Inglaterra.
De esta manera, la Albiceleste y los Tres Leones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo después de 22 años. La última vez que se cruzaron fue en Corea-Japón 2002, cuando en la fase de grupos el equipo comandado por Marcelo Bielsa quedó eliminado en esa instancia.
Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026
El encuentro entre la Albiceleste y los Tres Leones se jugará el próximo miércoles 15 de julio desde las 16.00 horas de Argentina. El mismo será en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en donde los dirigidos por Scaloni ya jugaron en octavos de final, donde eliminaron a Egipto.
El camino de Argentina a las semifinales del Mundial
- Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0
- Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0
- Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1
- 16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2
- 8vos de final: Argentina 3 vs. Egipto 2
- 4tos de final: Argentina 3 vs. Suiza 1
El camino de Inglaterra a las semifinales del Mundial
- Fecha 1: Inglaterra 4 vs. Croacia 2
- Fecha 2: Inglaterra 0 vs. Ghana 0
- Fecha 3: Inglaterra 2 vs. Panamá 0
- 16avos de final: Inglaterra 2 vs. RD Congo 1
- 8vos de final: Inglaterra 3 vs. México 2
- 4tos de final: Inglaterra 2 vs. Noruega 1
El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales
A lo largo de la historia, estos dos países se enfrentaron en cinco oportunidades. El saldo es favorable para los ingleses, que obtuvieron tres victorias. Al Albiceleste logró un triunfo en México 1986, mientras que el restante fue empate, con posterior avance argentino por penales, en Francia 1998.
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