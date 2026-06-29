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Con la victoria ante Jordania por 3 a 0, la Selección Argentina terminó como puntero con puntaje perfecto en el Grupo H del Mundial 2026 y de esta manera avanzó a los 16avos de final, en donde se enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Debido a que ya están los 32 clasificados a los 16avos de final, el elenco comandado por Lionel Scaloni conoce su cuadro camino a la gran final, que se jugará el domingo 19 de julio a las 16.00 horas en el MetLife Stadium de New Jersey. En este sentido, tiene los días y horarios confirmados.

Es que, en caso de vencer a Cabo Verde, la Albiceleste volverá a la acción ante el ganador del cruce entre Egipto y Australia el martes 7 de julio. Si llega a pasar de ronda, jugará los cuartos de final el sábado 11 del mismo mes, mientras que las semifinales se darían el miércoles 15.

Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, a las 19.00 hs en Miami.

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00hs en Atlanta.

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.

Los equipos a los que se puede enfrentar Argentina en el camino a la final del Mundial 2026

16avos de final: Cabo Verde

8vos de final: Australia o Egipto

Cuartos de final: Suiza, Argelia, Colombia o Ghana

Semifinales: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.

Las potencias que Argentina se podrá enfrentar en la final del Mundial 2026

Por otro lado, los seleccionados europeos quedaron de la otra parte del cuadro. Es por eso que solamente se podrán enfrentar a la Selección Argentina en una hipotética final. Dentro de estos seleccionados aparecen España, Portugal, Países Bajos, Alemania, Francia más Marruecos.

De esta manera, el camino a la final se allanó para la Albiceleste, debido a que en el peor de los casos se enfrentará a un campeón del mundo recién en semifinales, instancia en la que puede jugar ante Brasil o Inglaterra. Previo a esto, en cuartos de final, puede jugar contra Colombia, en la reedición de la final de la Copa América 2024.

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