Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol pampeano atraviesa horas de profundo dolor. Este miércoles despidieron en Santa Rosa a Emanuel Leguizamón, el joven árbitro que murió tras el trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, en Santa Cruz, cuando regresaba de dirigir la primera final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. La noticia conmocionó al ambiente deportivo del interior del país y generó una masiva expresión de acompañamiento a su familia y colegas.

Los restos de Emanuel Leguizamón de la Fuente fueron velados desde las 10:30 en la sala 5 de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa. A lo largo de la jornada, árbitros, dirigentes, clubes y representantes del fútbol nacional se acercaron para rendirle homenaje.

Decenas de personas acompañaron a la familia del árbitro en el sepelio.

El traslado se hizo efectivo el martes desde Caleta Olivia. Allí, el vehículo que trasladó los restos fue despedido por árbitros de la zona norte provincial.

Acompañamiento de AFA y referentes del arbitraje

La dimensión de la despedida quedó reflejada en la presencia de autoridades de peso de la Asociación del Fútbol Argentino. Participaron del velatorio Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal de Fútbol y vicepresidente segundo de AFA; Sergio Pezzotta, presidente de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), y Gustavo Bassi, responsable de Designaciones Arbitrales del Consejo Federal.

También acompañó a la familia el exárbitro internacional Juan Pablo Pompei, una de las figuras más reconocidas del arbitraje argentino, quien se sumó al adiós en representación de la Dirección Arbitral del fútbol del interior. Tras su retiro en 2018, Pompei se dedicó a la formación de árbitros en el Consejo Federal de AFA, junto a Sergio Pezzotta y otros excolegiados. Su presencia en Santa Rosa reflejó el respaldo institucional y humano hacia la familia de Leguizamón y hacia todo el arbitraje pampeano.

La muerte de Emanuel Leguizamón volvió a poner en foco las exigencias del fútbol del interior, los extensos viajes por ruta y el desgaste que afrontan árbitros y jugadores en competencias federales. La tragedia dejó una marca profunda en el ambiente deportivo y abrió interrogantes sobre las condiciones de traslado y cuidado de quienes sostienen el juego desde un rol clave.

El último adiós en Santa Rosa

Según informó oficialmente la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa, el sepelio se realizará por la tarde, desde las 17 horas, en un clima de profunda conmoción. Diversas instituciones deportivas expresaron su pesar y destacaron el compromiso, la vocación y el profesionalismo del joven árbitro.

Como señal de respeto, en los próximos encuentros organizados por la Liga Cultural se realizará un minuto de silencio. El homenaje busca reconocer a un árbitro que dejó una huella en cada cancha que pisó y que representaba una de las principales promesas del arbitraje pampeano.

Quién fue Emanuel Leguizamón

Emanuel Leguizamón tenía 24 años, un contrato vigente con AFA y un camino en pleno ascenso dentro del arbitraje del interior. Integraba ternas en competencias regionales y soñaba con continuar creciendo hasta llegar a las máximas categorías del fútbol argentino.

Emanuel Leguizamón, la víctima fatal del vuelco en Ruta Nacional N° 3.

El joven árbitro perdió la vida en el vuelco ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, en el norte de Santa Cruz, cuando regresaba junto a sus colegas desde Río Gallegos hacia La Pampa, luego de dirigir la primera final patagónica del Regional Amateur entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

El siniestro ocurrió en la zona de Cañadón Minerales, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia. La camioneta en la que viajaba la cuaterna arbitral dio múltiples vuelcos y quedó completamente destruida. Leguizamón murió en el acto, mientras que los otros tres árbitros resultaron gravemente heridos y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.