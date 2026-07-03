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La previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 no se limita a la pantalla o al estadio. En Río Gallegos, el clima futbolero también se traslada a la mesa, donde la picada se consolida como el ritual infaltable de cada encuentro entre amigos y familia.

Con cada partido de la Selección Argentina, crece la demanda de opciones rápidas y variadas para resolver la previa del juego: picadas listas, combos temáticos y alternativas personalizadas forman parte de una tendencia que no afloja en los días mundialistas.

En ese contexto, el movimiento en los locales gastronómicos de la ciudad se intensifica, con pedidos que no paran de llegar y equipos trabajando a ritmo acelerado para responder a la demanda.

El Mundial en la cocina: trabajo a contrarreloj antes del partido

“Estos días que son de partidos, los tres locales se mueven un montón. Nosotros estamos en el depósito y tenemos que venir a darle una mano a las chicas. Se lleva mucha mercadería a domicilio también”, contó Bruno de La Colonia Tirolesa en plena previa del encuentro.

El ritmo se acelera a medida que se acerca el inicio del partido, con pedidos anticipados y también clientes que resuelven sobre la hora.

“Se pueden encontrar picadas ya armadas y también pedir a domicilio. Hay picadas chicas, grandes y combos muy interesantes”, explicó.

Combos temáticos y variedad para todos los gustos

Entre las opciones más elegidas aparecen los combos temáticos inspirados en figuras de la Selección Argentina, como Messi, Dibu y De Paul, que incluyen distintas combinaciones de fiambres y bebidas.

También se suman productos como papas, cervezas y propuestas listas para quienes buscan resolver la previa sin complicaciones.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Está bueno venir, compartir entre amigos y hacer una picada. Además de ser rico, es un momento para disfrutar en familia”, destacó Bruno.

De la picada armada al armado personalizado

Para muchos clientes, la clave está en elegir cada producto y armar la combinación ideal según el gusto del grupo.

“Se llevan bastones de salame criollo, chacarero, quesos saludables, jamón y productos de distintas marcas”, explicó Bruno, quien remarcó la variedad disponible.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las opciones también aparecen marcas tradicionales y nuevas propuestas con fuerte presencia de productos regionales.

La oferta también incluye opciones más gourmet, con quesos artesanales saborizados con nueces, avellanas, ajo o caprese, además de conservas y escabeches de ciervo, cordero y conejo.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Está bueno que la gente se acerque y pregunte, porque las chicas pueden asesorar y ayudar a armar la picada a gusto”, agregó.

En ese sentido, la propuesta se extiende a distintos puntos de la ciudad, ya que el comercio cuenta con tres sucursales en Río Gallegos: Juan José Paso 1416, Urquiza 332 y Daniel Alberto Toninetti 1375 (Av. Balbín).

Sorteo especial en la previa del partido

En el marco de la cobertura del Mundial 2026, La Opinión Austral y LU12 AM680 continúan acompañando la pasión futbolera con una propuesta especial para sus oyentes.

Antes de cada partido de la Selección Argentina, se realiza el sorteo de una picada para cuatro personas de Distribuidora La Colonia Tirolesa, junto con un growler de 2 litros de cerveza tirada de El Emperador.

Una iniciativa que suma expectativa a la previa y refuerza el ritual argentino de vivir el fútbol alrededor de la mesa.