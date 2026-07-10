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En el SoFi Stadium de Los Ángeles, este viernes desde las 16.00 horas de Argentina, la Selección de España y la Selección de Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este partido, clasificará a semifinales, en donde ya espera Francia, que eliminó a Marruecos.
El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega de gran manera a este duelo. En sus primeras cinco presentaciones, cosechó cuatro victorias y un empate, eliminando a Austria y Portugal en los mata-mata. Además, es el único seleccionado que no recibió goles en lo que va del certamen.
Bélgica, por su parte, arrancó el torneo de menos a más. Luego de hilvanar dos empates en sus primeras dos presentaciones, ganó los otros tres partidos que jugó. En los playoff primero eliminó a Senegal en el tiempo extra tras comenzar perdiendo 2 a 0, mientras que en octavos goleó 4 a 1 a Estados Unidos.
Cómo ver por televisión España vs. Bélgica por el Mundial 2026
En Argentina, la transmisión en vivo y exclusiva llegará a través de la señal de cable DSports, disponible en prestadores como Flow. También podrá seguirse por streaming en las plataformas DGO, Paramount+ y el servicio digital de DSports, además del seguimiento minuto a minuto en portales deportivos y las redes sociales oficiales de la FIFA.
Las posibles formaciones de España y Bélgica por el Mundial 2026
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dami Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Youri Tielemans, Leandro Trossard, Jeremy Doku; Charles de Ketelaere.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
- Línea 1: Stuart Burt (Inglaterra)
- Línea 2: James Mainwaring (Inglaterra)
- Cuarto árbitro: Ramon Abiatti (Brasil)
- Quinto árbitro: Rafael Alves (Brasil)
- VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)
- AVAR: Ivan Bebek (Croacia)
- SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
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