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En el SoFi Stadium de Los Ángeles, este viernes desde las 16.00 horas de Argentina, la Selección de España y la Selección de Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este partido, clasificará a semifinales, en donde ya espera Francia, que eliminó a Marruecos.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega de gran manera a este duelo. En sus primeras cinco presentaciones, cosechó cuatro victorias y un empate, eliminando a Austria y Portugal en los mata-mata. Además, es el único seleccionado que no recibió goles en lo que va del certamen.

Bélgica, por su parte, arrancó el torneo de menos a más. Luego de hilvanar dos empates en sus primeras dos presentaciones, ganó los otros tres partidos que jugó. En los playoff primero eliminó a Senegal en el tiempo extra tras comenzar perdiendo 2 a 0, mientras que en octavos goleó 4 a 1 a Estados Unidos.

El SoFi Stadium de Los Ángeles.

Cómo ver por televisión España vs. Bélgica por el Mundial 2026

En Argentina, la transmisión en vivo y exclusiva llegará a través de la señal de cable DSports, disponible en prestadores como Flow. También podrá seguirse por streaming en las plataformas DGO, Paramount+ y el servicio digital de DSports, además del seguimiento minuto a minuto en portales deportivos y las redes sociales oficiales de la FIFA.

Las posibles formaciones de España y Bélgica por el Mundial 2026

España : Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dami Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dami Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Youri Tielemans, Leandro Trossard, Jeremy Doku; Charles de Ketelaere.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Línea 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Línea 2: James Mainwaring (Inglaterra)

Cuarto árbitro: Ramon Abiatti (Brasil)

Quinto árbitro: Rafael Alves (Brasil)

VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

AVAR: Ivan Bebek (Croacia)

SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

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