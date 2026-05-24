Varios vecinos de Río Gallegos se acercaron al tradicional mástil mayor, ubicado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, para celebrar la histórica final del Torneo Apertura 2026, en la que Belgrano revirtió un 2-1 ante River y se impuso 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En pleno casco céntrico de la capital santacruceña, izaron la bandera del Pirata cordobés y se tomaron una fotografía grupal. Los hinchas alentaron con camisetas y banderas celestes y blancas. Además, distintos automovilistas hicieron sonar sus bocinas al pasar por este punto tradicional de encuentro.

1 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 2 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 3 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 4 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 5 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 6 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 7 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 8 de 8 | La alegría pirata llegó a Río Gallegos tras la histórica final ante River. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL.

La Opinión Austral registró los festejos y dialogó con algunos simpatizantes. “Terrible partido, repetimos la historia de cuando se tuvieron que ir a la B. Buen equipo River, pero Belgrano, pirata de corazón, así que no había con qué darle hoy. Vamos Belgrano, vamos a festejar y disfrutar. Saludos a toda la gente de Córdoba”, expresó uno de ellos. “Soy pirata cordobés, muchos años alentando, desde siempre”, agregó otro fanático.

Asimismo, una hincha llamada Zulma indicó: “Poquitos, pero en la esquina tradicional de Río Gallegos, re feliz, porque no tengo memoria de que un equipo del interior haya ganado un torneo tan importante a nivel nacional. Gracias a mi familia de Córdoba”.

1 de 4 | Fanáticos de Belgrano hablaron con LOA tras el histórico triunfo. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 2 de 4 | Fanáticos de Belgrano hablaron con LOA tras el histórico triunfo. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 3 de 4 | Fanáticos de Belgrano hablaron con LOA tras el histórico triunfo. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL. 4 de 4 | Fanáticos de Belgrano hablaron con LOA tras el histórico triunfo. FOTO: NICOLAS WOZNIAK /LA OPINION AUSTRAL.

La emoción desbordó a los fanáticos debido a que, con un doblete agónico de Nicolás “Uvita” Fernández —uno de penal y otro de volea por el segundo palo—, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski consiguió el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

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