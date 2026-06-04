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Con un video publicado en las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista con los 26 jugadores convocados para jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, donde defenderán el título obtenido en 2022.

Dentro de este video, también se confirmaron los dorsales que usarán cada uno de los 26 futbolistas que fueron citados. Con respecto a la lista de Qatar 2022, son nueve los cambios de nombres, con jugadores que tendrán su primera vez en una Copa del Mundo.

Los números que usarán en la camiseta los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Los 9 campeones del mundo que no estarán en el Mundial 2026

En el arco se dio el primer cambio. Sin Franco Armani, ya retirado de la Selección, su lugar fue ocupado por Juan Musso, de buena temporada en Atlético de Madrid. En la defensa, quienes no estarán son Juan Foyth (se rompió el tendón de Aquiles), Germán Pezzella y Marcos Acuña (futbolístico), para que ingresen Facundo Medina, Valentín Barco y Leonardo Balerdi.

Pasando a la mitad de la cancha, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez, por motivos futbolísticos, dejaron sus lugares para que ingresen Giovani Lo Celso y Nicolás González, quienes se perdieron la cita de Qatar por distintas lesiones a último momento.

Enzo Fernández repite el dorsal 24 como en el Mundial pasado.

Finalmente, en la delantera no están Ángel Di María, quien también se retiró de la Albiceleste, ni Ángel Correa y Paulo Dybala, quienes por rendimientos futbolísticos y complicaciones físicas respectivamente, dejaron de estar en el radar del cuerpo técnico de Scaloni. En sus lugares están Nico Paz, Giovanni Simeone y José Manuel López.

José Manuel López usará la 21 en el Mundial.

Los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Juan Musso (heredó el de Armani) Leonardo Balerdi (heredó el de Foyth) Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco (heredó el de Acuña) Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso (heredó el de Di María) Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nicolás González (heredó el de Correa) Thiago Almada Giuliano Simeone (hereda el de Papu Gómez) Nicolás Paz (hereda el de Guido Rodríguez) Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José Manuel López (hereda el de Paulo Dybala) Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina: (Toma la camiseta 25 que utilizó Lisandro Martínez en la última cita mundialista y el Carnicero heredó el 6 de Pezzella) Nahuel Molina

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