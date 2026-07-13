En el gimnasio Eva Perón de Río Gallegos, la Sub 7 del Atlético Boxing Club venció a Talleres por 5 a 2 en la final del Torneo de Futsal AFA.

El plantel campeón estuvo conformado por Ciro Zavoiski, Martín Picuni, Valentín Abatte, Felipe Gamín, Lorenzo Torres, Lionel Águila, Simón Fernández y Cipriano Molina. Además, la categoría también contó con la participación de Bastián Malbenda, Noah Muñón, Gio Velásquez y Bastián Mansilla.

“En marzo, arrancamos con este proyecto. Boxing me dio la posibilidad de estar a cargo de la categoría 2019. El fin de semana terminó el torneo AFA en el que jugamos alrededor de 15 partidos y logramos salir campeones invictos”, manifestó el entrenador Juan Pablo Daldosso en los estudios de Radio LU12 AM680.

Por su parte, el arquero del equipo Martín Picuni aseguró que no estuvo nervioso durante la final.

“Era complicado, pero a la vez era un desafío para mí al ser tan chiquititos. Los que hemos jugado al fútbol, no hemos tenido la posibilidad de que nos enseñen lo que es el FUTSAL y ellos lo captan enseguida”, destacó sobre sus jugadores.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 13 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Daldosso también felicitó al club Talleres “están haciendo las cosas bien en Inferiores”.

“Desde que arrancamos, ellos han tenido un crecimiento enorme. Hemos trabajado no solamente jugar con la pierna hábil sino de chicos también empezamos con la pierna inhábil porque con el correr del tiempo les va a servir manejar los dos perfiles”, comentó el entrenador.

Además, contó que los entrenamientos “son intensos, a la hora de hacer fútbol son muy parejos, creo que eso los ayuda a seguir creciendo y a tratar de competir. Le digo a ellos que no siempre se va a ganar, también se va a perder y hay que estar preparados para eso“.

“El Boxing es un club grande que te exige ganar, competir, estar a la altura y trabajamos para eso. La idea es entrenar y que estén parejos para que todos puedan competir y estar a la altura”, cerró.

La visita de los campeones Sub7 a La Opinión Austral

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