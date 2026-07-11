Durante la entrevista con la conducción de Dalma Vidal y la participación de Andy Maligno, la especialista explicó que realizó un nuevo análisis energético del partido y detalló qué muestran las cartas para cada seleccionado, además de referirse a Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Scaloni y algunos futbolistas que podrían tener un papel destacado.

Cómo será el partido entre Argentina y Suiza, según el tarot

Al comenzar su análisis, Marmagica aclaró que espera un encuentro exigente, aunque diferente al que la Selección disputó frente a Egipto.

“Se viene un partido que va a ser difícil ya de por sí porque los equipos son fuertes ambos equipos, pero no creo que sea tan difícil como el partido que pasó contra Egipto”, expresó.

Luego explicó que las primeras cartas muestran un inicio complejo para el conjunto argentino. “En los primeros minutos me salió el siete de oros. Puede hablar de una Argentina que tenga situaciones, pero que no pudiera concretar o no le alcanzara o se sintiera un poco frustrada”, señaló.

Respecto del seleccionado suizo, indicó que las cartas muestran un planteo orientado a mantener el equilibrio frente al juego argentino. “Suiza me sale tratando de encontrar el equilibrio o haciendo malabares con respecto a la llegada de nosotros también. Tratar de encontrar un equilibrio al ritmo del partido”, afirmó.

El cambio que anticipan las cartas durante el encuentro

De acuerdo con la tarotista, el desarrollo del partido presentaría un cambio de tendencia una vez superado el comienzo. “Esa energía va a cambiar. Sale el Caballero de Espadas, que habla de tomar acción rápida, de ir hacia acciones decisivas y rápidas. Puede haber ahí un cambio energético que sea favorable para nosotros”, sostuvo.

También indicó que otra de las cartas obtenidas para Argentina hace referencia a la estrategia que debería desplegar el equipo. “A la Argentina le sale la carta de la astucia. Ahí tratar de la astucia, la estrategia. Quizás puede hacer un juego estratégico”, explicó.

Qué muestran las cartas para el Dibu Martínez y el arquero de Suiza

Uno de los análisis estuvo enfocado en los arqueros de ambos seleccionados.

Sobre el guardameta suizo, Marmagica señaló que las cartas reflejan un partido con muchas exigencias. “Me sale el arquero suizo con muchas cargas, mucha responsabilidad y la carta de la preocupación, que es el nueve de espadas. Puede haber situaciones de gol y eso le traiga mucha preocupación porque ellos tienen la responsabilidad puesta”, indicó.

En cambio, para Emiliano Martínez la lectura fue diferente.

“Al Dibu lo veo posicionado desde otro lugar. Me salió el Emperador. Quizás pueda tener en algún momento definiciones decisivas. Él se posiciona en el trono y ahí se queda firme. Puede hablar de que tenga algún tipo de reconocimiento también o de atajar algo”, explicó.

Ante ese análisis, desde el programa resumieron que el arquero argentino podría tener “su momento para lucirse” durante el partido.

La predicción sobre Lionel Messi

Durante la entrevista también le preguntaron específicamente por Lionel Messi.

Marmagica respondió que volvió a aparecer una carta que asocia directamente con el capitán argentino.

“Pregunté si va a haber gol de Messi. Me salió su carta, que para mí es la carta del Mago. Más allá de eso sale la felicidad”, sostuvo.

Y agregó:

“Quizás sean momentos decisivos también en los que él puede hacer un gol. Me sale que en un momento hay algo que puede pasar como decisivo y ahí es lo definitivo para nosotros. Lo muestra Messi también”.

Consultada sobre el estado emocional del capitán, explicó:

“Él estuvo muy sensible en el último partido, pero es por su energía. Es muy emocional y lo atraviesa todo la parte vincular. Es una persona que suele contener mucho y se carga mucho. A veces sale como Diez de Bastos, de llevarse las cargas consigo mismo”.

Sin embargo, aclaró que considera que el plantel tiene capacidad para recuperarse rápidamente.

“Ellos se recuperan fácilmente, saben que pasan a otra etapa, están acostumbrados también. Va a traernos otra alegría más seguramente para este partido puntualmente”.

Los jugadores jóvenes que podrían destacarse

Además de Messi, la tarotista sostuvo que las cartas muestran la posibilidad de que aparezca otro protagonista.

“Quizás puedan aparecer también figuras jóvenes o alguien que todavía no ha conseguido algo y pueda sobresalir o hacer algo importante”, comentó.

Ante la consulta de los conductores, mencionó que podrían ser futbolistas como Julián Álvarez u otro jugador que todavía no hubiera tenido un papel determinante en el torneo.

La predicción final para Argentina y Suiza

En el tramo final de la lectura, Marmagica explicó qué muestran las cartas para ambos seleccionados respecto del resultado.

“A mí me sale que Suiza no va a ver con claridad. Sale la Luna y el Cinco de Copas, que habla del duelo, de cerrar algo”, expresó.

Para Argentina, en cambio, aseguró que las cartas son diferentes.

“Nosotros salimos con el Tres de Copas, el Seis de Bastos, que es el reconocimiento a la victoria, y el Diez de Oros, para que posiblemente nos pueda llevar a las semifinales y avanzar”, afirmó.

Consultada sobre si el partido podría definirse por penales, respondió que no es la tendencia principal que observa.

“Yo no lo veo. Hay algo que puede marcar la definición. Todo mientras ganemos. Si llegamos a ir a penales igual lo va a saber resolver bien”, señaló.

También indicó que, por la lectura realizada sobre los arqueros, Argentina podría generar una mayor cantidad de llegadas durante el encuentro.

“Puede haber mucha llegada. Vamos seguramente a tener más definiciones o vamos a intentar más veces. Vamos a tener más tiempo la pelota que los suizos”, concluyó.

De esta manera, la tarotista sostuvo que la tendencia que observa para el partido entre Argentina y Suiza es favorable para la Selección y que las cartas muestran un escenario de clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

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