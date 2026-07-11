La tarotista Marmagica, quien anticipó el resultado y los tres goles del partido entre Argentina y Egipto, volvió a participar del programa Fuera del Aire, el ciclo de streaming de La Opinión Austral, para compartir una nueva lectura de cartas de cara al encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

 

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