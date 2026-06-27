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Con el primer puesto asegurado del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina ya conoce gran parte de su cuadro camino a la gran final, en donde intentará defender el título que consiguió en Qatar 2022. Su primer rival, en 16avos de final, será Cabo Verde.

A lo largo de este cuadro, el equipo comandado por Lionel Scaloni ya sabe a qué potencias solamente se podrá enfrentar en la final, mientras que también a cuáles puede cruzarse en los cuartos de final y en las semifinales.

Con qué potencias Argentina se podrá cruzar sólo en la final del Mundial 2026

Teniendo en cuenta sus posiciones en el cuadro, la Selección Argentina solamente podrá cruzarse en la final con cuatro potencias del fútbol europeo, como lo son Alemania, Francia, España y Países Bajos, ya que los cuatro ganaron sus respectivos grupos.

Además de esto, a este lado del cuadro se sumó otra respetable selección del viejo continente como lo es Bélgica, que en la última fecha logró quedarse con su grupo tras golear 5 a 1 a Nueva Zelanda, que quedó eliminada.

Por otro lado, en esa parte del cuadro quedó la Selección de Marruecos, que viene de quedar cuarta en Qatar 2022, por lo que solamente se la podrá cruzar en la final. Mismo caso pasa con la Selección Colombia, que quedó segunda del Grupo K y cayó de ese lado.

Las potencias con las que Argentina se puede cruzar antes de la final del Mundial 2026

En contraparte, el camino del seleccionado comandado por Lionel Scaloni puede tener palos en la rueda. En cuartos de final puede darse un cruce inédito, debido a que la Selección de Portugal sería su rival, por lo que se daría el primer choque entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en esta competencia.

Pasando a semifinales, los rivales también pueden ser dos potencias. Una de ellas es la Selección de Inglaterra, que viene de ser subcampeona de la Euro 2024, mientras que la otra es la Selección de Brasil, en lo que podría ser el primer Clásico de las Américas en una instancia tan importante del Mundial.

Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, a las 19.00 hs en Miami.

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00hs en Atlanta.

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.

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