Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina, que ya clasificó como líder, se enfrenta a la Selección de Jordania, que quedó eliminada tras perder en sus dos primeras presentaciones.

Para este partido, tal como lo confirmó en conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni parará un equipo con mayoría de suplentes con el objetivo de que estos futbolistas sumen minutos de competencia de cara a los 16avos de final, donde arrancan las llaves de mata-mata.

Además, en este encuentro dos jugadores de la Albiceleste deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas, debido a que si reciben una más tendrán que cumplir con una fecha de suspensión, por lo que no podrán estar presentes en el duelo ante Cabo Verde del próximo viernes 3 de julio.

Los dos jugadores argentinos que deben cuidarse de las tarjetas amarillas

El primero que debe cuidarse, debido a que será titular, es Leandro Paredes. El mediocampista central vio la amarilla en la victoria 2 a 0 frente a Austria, y en caso de recibir la segunda, se perderá el próximo compromiso del equipo de Scaloni.

Leandro Paredes deberá cuidarse con las amarillas.

Luego aparece Facundo Medina. El lateral izquierdo que también fue amonestado contra Austria está en capilla para este duelo. La ventaja que tiene es que será suplente, por lo que el cuerpo técnico podría resguardarlo y no hacerlo ingresar en caso de que el partido lo permita.

Facundo Medina está al límite con las amarillas.

Cuándo se limpian las tarjetas en el Mundial 2026

A lo largo de este Mundial las tarjetas amarillas se limpian en dos instancias, con el objetivo de que ningún jugador se pierda la final por esto. Cabe destacar que para llegar a la fecha de suspensión solamente necesitan recibir dos tarjetas en distintos partidos.

La primera vez que se limpian las amarillas es para los 16avos de final. Es decir, en la primera instancia de mata-mata ya dejan de computar las tarjetas que recibieron los futbolistas en fase de grupos.

Luego, las amarillas se limpian en Semifinales, por lo que un jugador puede ser sancionado si recibe dos tarjetas en 16avos y 8vos, o bien en 16avos y Cuartos de final. El fin de esto es que ningún futbolista se pierda la gran final por acumulación.

Leé más notas de La Opinión Austral