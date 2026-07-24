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Mayco Martínez, futbolista categoría 2009 surgido de Boxing Club, fue incorporado por Huracán y ya integra la sexta división de la institución de Parque Patricios. Este viernes tuvo su primera experiencia en el estadio Tomás Adolfo Ducó como alcanzapelotas durante el partido entre el Globo y Banfield por la Liga Profesional.

El joven de Río Gallegos llegó al club luego de destacarse en las pruebas que Huracán realizó en la capital santacruceña durante abril. Su desempeño le permitió acceder a una segunda evaluación en Buenos Aires, donde recibió la confirmación de que sería fichado por la entidad porteña.

Antes de este salto, Martínez tuvo un destacado paso por el Albiverde, donde se consagró campeón con la Primera División y la Quinta División. Ahora afronta una nueva etapa en uno de los clubes históricos del fútbol argentino.

Mayco Martínez hizo su debut como alcanzapelotas en Huracán.

El presidente de Boxing Club, Leonardo “Leo” Mata, acompañó al juvenil en su debut y expresó su emoción en diálogo con La Opinión Austral: “Vine a verlo. Me invitó especialmente. Es un orgullo para Boxing que Mayco ya esté incorporado a Huracán. Y está jugando en la sexta división. Viene de salir campeón con Boxing y ya está jugando en uno de los clubes grandes del fútbol argentino“.

Además de cumplir su función como alcanzapelotas, formó parte de la ceremonia previa al encuentro al ingresar al campo de juego con la bandera argentina. En esa jornada especial, también pudo compartir un momento con Leo Mata y llevarse una imagen juntos en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

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