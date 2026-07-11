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El fútbol argentino despide a una de sus figuras históricas. Antonio Ubaldo Rattín murió este sábado a los 89 años, según confirmaron autoridades de Boca Juniors. El exmediocampista desarrolló toda su carrera como futbolista profesional en el club de la Ribera, donde se convirtió en uno de los máximos referentes de su historia, mientras que con la Selección Argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, este último como capitán del equipo nacional.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires, Rattín dejó una marca tanto en Boca como en el seleccionado argentino. Durante catorce temporadas defendió únicamente la camiseta azul y oro, acumuló 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y obtuvo seis títulos nacionales.

Su fallecimiento generó repercusiones en el ambiente del fútbol por tratarse de uno de los jugadores que marcaron una época en el club xeneize y por haber protagonizado uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales.

Una carrera completa en Boca Juniors

Antonio Ubaldo Rattín surgió de las divisiones inferiores de Boca tras llegar desde Tigre en 1955. Apenas un año más tarde, con 19 años, debutó en la Primera División en un Superclásico frente a River Plate, encuentro que Boca ganó por 2 a 1 y en el que tuvo la responsabilidad de marcar a Ángel Labruna.

A partir de entonces construyó una carrera que se extendió durante catorce temporadas, siempre con la camiseta xeneize.

En ese período disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y conquistó seis títulos: los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, la Copa Argentina de 1969 y formó parte del plantel campeón en los torneos Nacionales de 1969 y 1970. Además, integró el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de América de 1963.

Su permanencia durante tantos años en un mismo club lo convirtió en uno de los grandes referentes de Boca Juniors. En reconocimiento a esa trayectoria, en 2015 fue homenajeado con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense.

Su recorrido con la Selección Argentina

Además de su extensa carrera en Boca, Rattín fue una pieza habitual de la Selección Argentina durante una década.

Participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde llevó la cinta de capitán del conjunto nacional. También integró los planteles que disputaron las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, competencias en las que Argentina finalizó como subcampeona.

Entre partidos oficiales y amistosos sumó más de treinta presentaciones con la camiseta albiceleste y convirtió un gol, el 14 de octubre de 1964, en el empate 1 a 1 frente a Chile.

También integró el plantel que obtuvo la Copa de las Naciones de 1964, torneo organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la participación de Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal.

El episodio que marcó el Mundial de 1966

Uno de los momentos más recordados de la carrera de Antonio Rattín ocurrió durante los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966.

Argentina enfrentaba al seleccionado anfitrión cuando el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar verbalmente al capitán argentino. En ese entonces todavía no existían las tarjetas amarillas ni las rojas, por lo que la sanción se comunicó únicamente de manera verbal.

El futbolista argentino protestó la decisión y pidió la presencia de un traductor para comprender el motivo de la expulsión. El partido permaneció detenido durante varios minutos mientras continuaban las discusiones.

Antes de abandonar el campo de juego, Rattín apretó con fuerza el banderín del córner que llevaba la bandera británica y luego se sentó durante algunos minutos sobre la alfombra roja destinada al paso de la Reina.

Años después recordó aquel momento y sostuvo que tomó esa decisión como señal de desacuerdo con el fallo arbitral.

Ese encuentro quedó registrado como uno de los antecedentes que impulsaron posteriormente la implementación de las tarjetas amarillas y rojas en el arbitraje internacional, con el objetivo de evitar confusiones derivadas de las diferencias idiomáticas entre árbitros y futbolistas.

De futbolista a entrenador

Tras finalizar su etapa como jugador profesional en 1970, Rattín inició una carrera como director técnico.

Su primera experiencia fue en Estudiantes de Río Cuarto en 1976. Posteriormente dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979.

En 1980 regresó a Boca Juniors como entrenador. Durante el Torneo Metropolitano consiguió una racha de doce partidos invictos y el equipo finalizó en el séptimo puesto.

Luego condujo al club en el Torneo Nacional de ese mismo año, donde Boca quedó eliminado en la primera fase. Esa fue su última experiencia como entrenador.

Una trayectoria ligada al fútbol argentino

Antonio Ubaldo Rattín desarrolló toda su carrera profesional como jugador en Boca Juniors, una característica poco habitual incluso para la época.

Su recorrido quedó reflejado en los 382 encuentros disputados con la camiseta xeneize, los seis títulos obtenidos y su participación en dos Copas del Mundo con la Selección Argentina.

Su nombre también permanece asociado al partido entre Argentina e Inglaterra de 1966, uno de los encuentros más recordados de la historia del seleccionado nacional y un episodio que quedó vinculado a cambios posteriores en el reglamento arbitral del fútbol internacional.

Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a uno de los futbolistas que integró una etapa destacada de Boca Juniors y de la Selección Argentina durante las décadas de 1950, 1960 y comienzos de 1970.