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En diálogo con Radio LU12 AM680, el director de Artes Visuales de la Secretaría de Estado de Cultura, Jonathan Becker, brindó detalles de la muestra colectiva “Pasión y Gloria“, que se inaugurará este martes 24 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Santa Cruz (Ramón y Cajal 51, Río Gallegos).

Trabajos de escuelas y talleres de arte inspirados en la Selección Argentina

Becker destacó que la propuesta reúne obras realizadas por estudiantes y talleres de arte inspiradas en la Selección Argentina, además de una colección única de camisetas, objetos históricos y piezas vinculadas a Lionel Messi y Diego Maradona. La exposición permanecerá abierta durante todo el Mundial y una semana más, con entrada libre y gratuita, de 8 a 18 horas.

“Van a poder encontrarse con dos salas. La muestra fue enfocada directamente al sistema educativo, a las escuelas y a talleres de arte privados, que fueron invitados a generar obras con este disparador sociocultural que nos atraviesa tan de cerca como es el Mundial y, especialmente para nosotros, la Selección Argentina, la pasión por Messi y Maradona”, remarcó el funcionario.

En ese marco, invitó a la comunidad a sumarse a la iniciativa y señaló que podrán apreciarse trabajos con distintas miradas artísticas. “Van a encontrarse con obras como Messi recorriendo la Patagonia y otros disparadores que fueron abriendo las imágenes y las interpretaciones de los alumnos”, expresó.

Coleccionistas de Santa Cruz y otras provincias aportaron objetos únicos

Indicó que una de las salas estará dedicada a la historia del fútbol argentino y contará con piezas de colección aportadas por aficionados de distintos puntos de Santa Cruz y el país. “Van a poder encontrarse con camisetas de Maradona, rarezas de la Selección Argentina y alguna camiseta firmada por Leo Messi“, comentó.

Consultado sobre cómo lograron reunir estos elementos, explicó: “Nosotros sacamos una convocatoria abierta a coleccionistas y a colegios. Todos, muy amablemente, se acercaron a la oficina o se comunicaron vía mail o por teléfono, y realizamos los trámites previos que corresponden para traer estas piezas”.

Por otra parte, hizo hincapié en que la propuesta permite que las nuevas generaciones encuentren en el deporte una fuente de inspiración para el arte, la creatividad y el aprendizaje. “Es sumamente importante el acompañamiento de la comunidad para los alumnos y para alimentar esta pasión”, sostuvo.

A su vez, señaló que la inauguración coincide con una fecha especial, ya que este 24 de junio Lionel Messi celebrará su cumpleaños número 39. “Qué mejor que festejarlo con algo así. Y el lunes se cumplieron 40 años del Gol del Siglo. Entonces todo conlleva a poder celebrarlo de esta manera y alimentar la pasión por la Selección”, manifestó.

Como adelanto, precisó que los visitantes podrán encontrarse con una camiseta de Argentina intervenida artísticamente con un corazón en el centro: “Es una obra de arte que habla un poco de cómo somos los argentinos, de cómo le ponemos corazón a la Selección. Esa fue una muestra realizada por un colegio. Hay otra en 3D y también una réplica de un estadio“.

Camisetas, figuritas y piezas históricas forman parte de la exposición

En la misma línea, reveló algunas de las piezas más llamativas: “Hay una colección de VHS de Maradona, unas raspaditas originales del ’86, con las que te podías ganar una camiseta de la Selección firmada por Maradona. También hay una camiseta de Adidas, la número 59, de la que se hicieron apenas 100 en todo el mundo y tiene un error: cuenta con dos estrellas“.

Para cerrar, mencionó que se exhibirán figuritas Panini italianas y alemanas en excelente estado de conservación. Además, subrayó que la muestra representa una oportunidad significativa para los coleccionistas y, al mismo tiempo, una valiosa herramienta para acercar la historia del fútbol argentino a las nuevas generaciones.