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Recuperado de su sobrecarga muscular, Lionel Messi se prepara para disputar su sexto Mundial con la Selección Argentina. En este caso, disputará el Grupo J, en el que se enfrentará ante Argelia, Austria y Jordania en búsqueda de un lugar en los 16avos de final.

Debido a que disputa su sexta Copa del Mundo, el capitán de la Albiceleste cuenta con un parche en el costado derecho de su camiseta que tan solo lo utilizarán otros tres futbolistas en este certamen.

Qué dice el parche que lleva Lionel Messi en su camiseta

Debajo del parche con el logo de Mundial 2026, el delantero de la Selección Argentina también tiene un logo con la palabra “Legacy” (leyenda en español), que solamente lo utilizan los jugadores que disputaron por lo menos cinco veces este certamen en su carrera.

El parche que usará Messi en el Mundial 2026.

Es por eso que además de Lionel Messi hay otros tres jugadores que lo portan a este parche. Los mismos son Cristiano Ronaldo de Portugal, Luka Modric de Croacia y Yuto Nagatomo de Japón. En caso de sumar minutos, el argentino será el primero en usarlo, ya que el japonés no sumó minutos ante Países Bajos.

Argentina juega con un parche especial

Por otro lado, la Albiceleste también tiene un parche particular en su camiseta. El mismo es con el logo del Mundial, con la particularidad de que será de color dorado, ya que solamente lo usan los países que fueron campeones de este certamen. Es por eso que también lo visten Francia, Brasil, Alemania, Uruguay, España e Inglatera.

El parche que usarán los debutantes

Además de esto, los jugadores que todavía no sumaron minutos en una Copa del Mundo llevan un parche referido a su situación, sin importar que hayan estado presente en otros mundiales, como son los casos de Giovani Lo Celso y Gerónimo Rulli, presentes en Rusia 2018 y Qatar 2022 respectivamente.

Luego de sumar los primeros minutos en cancha, sea en cual sea el partido, ahí dejarán de portarlo para el siguiente compromiso. Es por eso que jornada a jornada se irá disminuyendo la cantidad de futbolistas con el parche.

Los parches del Guante de Oro y Botín de Oro

Finalmente, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois y Manuel Neuer tendrán debajo del parche mundialista una referencia por el Guante de Oro que ganaron en las ediciones 2022, 2018 y 2014 respectivamente. Kylian Mbappé, Harry Kane y James Rodríguez cuentan con lo mismo por ser los goleadores de los últimos mundiales.

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