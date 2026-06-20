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Mientras transcurre la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, algunos seleccionados ya tienen marcado su destino. En algunos casos aseguraron su clasificación a 16vos de final, mientras que en otro ya están eliminados en esta instancia.

Es que, por el momento hay dos seleccionados que ya tienen picado su boleto de salida en esta Copa del Mundo. El primero de ellos fue Haití, quien perdió en sus dos primeras participaciones en los grupos, al caer 1 a 0 contra Escocia y luego 3 a 0 ante Brasil.

Haití quedó afuera del Mundial 2026.

En segunda instancia quien cayó fue la Selección de Turquía. El combinado europeo perdió en su primera presentación ante Australia por 2 a 0 y luego cayó contra Paraguay por 1 a 0. De esta manera no tiene chances de clasificar a la siguiente ronda a pesar de que le falta un partido.

De los 48 participantes en la fase de grupos, son 32 los que avanzarán a la siguiente instancia. Es decir, tan solo 16 equipos quedarán afuera en esta ronda. Por el momento ya son dos los confirmados, por lo que con el correr de los partidos se conocerán los 14 restantes.

Un dato para tener en cuenta es que el método de desempate en primera instancia no es la diferencia de gol, sino que para esta oportunidad se utiliza el Desempate Olímpico. El mismo prevalece el resultado entre sí de los equipos que están igualados en puntos.

Curazao, la tercera selección que puede quedar afuera

El combinado de Concacaf, que clasificó por primera vez en su historia a una Copa del Mundo es quien cuenta con chances de ser el tercer eliminado de este certamen. En caso de que Alemania y Costa de Marfil empaten y ellos pierdan contra Ecuador, automáticamente quedarán afuera de este torneo.

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