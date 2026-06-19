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Lionel Messi escribió una nueva página en la historia del fútbol. Con su triplete ante la Selección de Argelia en la victoria de Argentina por 3 a 0, el ‘10’ se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales al llegar a 16, misma cantidad que tiene el alemán Miroslav Klose.

A lo largo de este certamen, el futbolista de Inter Miami buscará seguir anotando goles, para de esta manera, quedar como único líder en esta pelea. Esto no será sencillo debido a que también está Kylian Mbappé en la lucha por quedarse con este récord que tiene el alemán desde 2014.

Kylian Mbappé, delantero de Francia.

Es que, el delantero de la Selección de Francia tiene 14 goles, dos menos que el argentino, y también sigue en carrera con su país. Al igual que Messi, tendrán aunque sea dos partidos más en esta Copa del Mundo para seguir aumentando este récord.

Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 16 goles

1. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania): 14 goles

5. Just Fontaine (Francia): 13 goles

6. Kylian Mbappé (Francia): 12 goles

7. Pelé (Brasil): 12 goles

El récord que logró Messi en este Mundial

Gracias al primer tanto que le convirtió a Argelia, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el segundo jugador que marcar goles en cinco Mundiales distintos. El primero en llegar a esta marca fue Cristiano Ronaldo, quien convirtió en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales

El astro portugués, por su parte, lleva una sequía importante en este certamen debido a que convirtió tan solo un gol en sus últimas ocho presentaciones. En las seis Copas del Mundo que disputó, convirtió 9 tantos y se encuentra lejos de llegar al récord que tienen Messi y Klose.

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