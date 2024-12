Escorpión no se presentará a jugar la final de la Liga de Fútbol Sur La final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur entre Escorpión FC y Boxing Club, programada para este miércoles, quedó en suspenso tras la decisión de Escorpión de no presentarse. El club denuncia tratos diferenciales y anuncia medidas ante la AFA y el Consejo Federal. Si no se presenta, ¿puede recibir sanción del Consejo Federal?

Por La Opinión Austral | 10 de diciembre 2024 · 21:07 hs.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL