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Un violento choque frontal entre un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa sobre la Ruta Provincial N° 25 movilizó este domingo por la mañana a los bomberos de Gobernador Gregores, que llevaron adelante un operativo de rescate para asistir a los ocupantes de ambos vehículos.

El siniestro ocurrió a aproximadamente un kilómetro de la localidad y dejó cuatro personas heridas. La intervención de la División Cuartel 10° comenzó a las 6:45, cuando una dotación partió hacia el lugar a bordo del móvil 1143.

En el Volkswagen Gol, el conductor, de 19 años, fue despedido como consecuencia del impacto y ya había sido trasladado antes del arribo de los rescatistas. El acompañante, también de 19 años, permanecía atrapado dentro del habitáculo, por lo que el personal de bomberos lo estabilizó y lo extrajo con una tabla rígida.

Dos jóvenes debieron ser rescatados del interior de los vehículos y los cuatro ocupantes recibieron asistencia médica en el hospital local.

En el Chevrolet Corsa, el conductor, de 17 años, permanecía consciente y fue inmovilizado para luego ser evacuado por la puerta del acompañante. El otro ocupante, de 25 años, logró salir por sus propios medios. Todos los lesionados fueron derivados al hospital local para recibir atención médica.

Como parte del procedimiento, los bomberos abrieron los capots de ambos rodados con herramientas de mano y desconectaron las baterías para eliminar riesgos, tras constatar que no existían pérdidas de fluidos. Finalizadas las tareas, la escena quedó bajo la intervención de la comisaría local y la dotación regresó al cuartel alrededor de las 8:00.

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