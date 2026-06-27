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Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en las rutas santacruceñas. Durante las primeras horas del viernes, cuando todavía no había amanecido, una Ford EcoSport protagonizó un fuerte accidente al embestir de lleno a un caballo que permanecía sobre la cinta asfáltica en la Ruta Provincial N° 11, uno de los principales corredores turísticos que conecta a El Calafate con el Parque Nacional Los Glaciares.

El impacto fue de tal magnitud que el animal murió en el acto, mientras que el vehículo sufrió importantes destrozos en su parte frontal. A pesar de la violencia de la colisión, los ocupantes de la camioneta lograron salvar sus vidas y no sufrieron lesiones, en un desenlace que pudo haber sido mucho más grave.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo establecer que el hecho ocurrió en el sector conocido como la Bajada del Petiso, ubicado a pocos kilómetros al oeste de El Calafate, una zona transitada tanto por residentes como por turistas que diariamente se dirigen hacia uno de los destinos naturales más visitados de la Patagonia.

Según se pudo reconstruir, la Ford EcoSport circulaba en dirección al Parque Nacional Los Glaciares cuando, en medio de la escasa visibilidad propia de las horas previas al amanecer, el conductor se encontró de manera imprevista con un caballo de pelaje oscuro sobre la calzada.

La aparición repentina del animal dejó escaso margen para realizar una maniobra evasiva. El vehículo terminó impactando de lleno contra el equino, que murió prácticamente en el acto como consecuencia de la fuerza de la colisión.

La camioneta quedó con severos daños materiales, principalmente en la parte delantera, reflejando la violencia del choque. Sin embargo, la estructura del rodado y la reacción del conductor permitieron evitar una tragedia mayor, ya que ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

Los primeros minutos posteriores al accidente fueron asistidos por un remisero que circulaba por el sector. Al advertir la escena, dio inmediato aviso a la Policía, permitiendo una rápida activación del protocolo de emergencia.

Pocos minutos después arribó personal del Comando de Patrullas de El Calafate, que realizó las primeras actuaciones de rigor, verificó el estado de salud de las personas involucradas y montó un operativo preventivo para resguardar la seguridad del resto de los automovilistas.

Debido a que el caballo permanecía sobre la ruta y el vehículo accidentado ocupaba parte de la calzada, fue necesario restringir parcialmente la circulación en uno de los carriles mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Posteriormente, efectivos de la División Operaciones Rurales de El Calafate se hicieron presentes para retirar el animal muerto y liberar completamente la ruta, permitiendo que el tránsito recuperara su normalidad luego de varios minutos de trabajo coordinado entre las distintas fuerzas.