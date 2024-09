De entre más de 2.100 postulaciones, se eligió a 24 semifinalistas en la cuarta edición del ciclo “Docentes que Inspiran” y entre ellos se encuentra el profesor de Ciencias Naturales Jonathan Alexis Funes Bigo (37).

El docente, oriundo de Gobernador Gregores, cursó su educación primaria en la Escuela N° 18 y la secundaria en la N° 21, se formó como profesional en el ISES y hace 15 años da clases en el Colegio Secundario N° 26 de la capital santacruceña.

En 2021, Patricio Triñanes de Río Gallegos fue finalista y en 2022, Adriana Sanhueza de Perito Moreno fue semifinalista del mismo premio. Cabe mencionar que los docentes pueden postularse o ser postulados por un tercero.

Funes primero fue postulado por una exalumna, lo que rechazó, pero al tiempo lo hizo una colega y finalmente aceptó. Posteriormente, debió completar una serie de pasos, tras lo cual llegó la confirmación de que era semifinalista. “Me llevé la sorpresa de que estaba entre los 24”, contó en exclusiva en los estudios de Radio LU12 AM680.

“Supongo que se me ha postulado porque tengo una manera peculiar de dar clases”, señaló y amplió que “creo que toda experiencia de carácter científico tiene que ser práctica y tangible y muchas veces nos arriesgamos a llevar material extra y a atender situaciones o curiosidades personales de los alumnos en el aula, que en otras instancias de enseñanza es difícil de ver. Creo que ese es el motivo por el cual me han postulado”.

Sobre las inquietudes que se le han presentado en el aula, recordó que en 2023 participaron en la Feria Provincial de Ciencias tras desarrollar un proyecto que surgió a raíz de la pregunta de una alumna. “La pregunta era cómo tratar de paliar el problema de la crisis de gas. En el proyecto se le enseñaba a la gente que no tenía acceso al gas natural a realizar sus propias briquetas y poder calefaccionarse y no tener que depender tanto de la leña y el carbón, que muchas veces no llegan a tiempo”.

“Eran bastante eficaces, se encendían rápido, mantenían el calor por mucho más tiempo y el proceso de fabricación era prácticamente reciclado, cualquiera lo podía hacer en casa con una pequeña instrucción”, señaló.

Tras conocerse que se encuentra entre los semifinalistas, contó: “Comenzaron a llegar un montón de mensajitos de afecto, de compañeros y exalumnos saludándome. Para hoy, que es el Día del Maestro, es un mimo muy lindo“.

Cabe mencionar que por delante quedan más etapas definitorias del premio, hasta llegar a la final.

Cerrando, Funes manifestó: “Si soy un docente que inspira, según esta organización, es porque tuve también docentes que me inspiraron a mí. Hay compañeros que están invisibilizados, son mi inspiración y trato de seguirles el ritmo y hay directivos que me apoyan. No podría ser lo que hago y marcar esta huella en los estudiantes si no tuviera un equipo directivo que me apoyó y que confía en las actividades que planteo y colegas que me acompañaron”.