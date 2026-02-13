Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de importantes dimensiones destruyó una vivienda de una oficial de policía en la localidad de Gobernador Gregores y derivó en una inesperada causa judicial: durante las pericias posteriores al siniestro, efectivos policiales detectaron en la parte posterior del terreno un invernadero con plantas que presentaban características similares a cannabis sativa.

El hecho involucra a un efectivo policial de 33 años que presta servicios en la División local y que al momento del incendio se encontraba de licencia.

El caso generó fuerte repercusión en Gobernador Gregores, no solo por el incendio que dejó a una familia con pérdidas materiales, sino también por el hallazgo del presunto cultivo de marihuana en el predio perteneciente a un integrante de la fuerza policial.

La investigación ahora se centra en establecer si las plantas halladas efectivamente corresponden a cannabis sativa y, en caso afirmativo, si existía algún tipo de autorización o si se trata de una posible infracción penal.

El incendio en la chacra 51

De acuerdo a la información oficial, alrededor de las 11:00 horas se iniciaron actuaciones judiciales de oficio tras la solicitud de presencia policial por un incendio en una vivienda ubicada en la chacra N° 51, en proximidades de la Ruta Nacional N° 40 norte.

Hasta el lugar se comisionó personal policial en conjunto con Bomberos y una ambulancia del hospital local. Al arribar, constataron que el fuego se encontraba avanzado y afectaba de manera considerable la estructura de la vivienda particular.

En el domicilio residía un hombre de 33 años, integrante de la fuerza policial con prestación de servicios en la División, aunque actualmente se encontraba de licencia.

Como consecuencia del siniestro, un mayor y dos menores de edad fueron trasladados preventivamente al hospital local. Una mujer de 21 años sufrió lesiones de carácter leve, mientras que las restantes personas resultaron ilesas.

Cerca de las 13:00 horas, el personal de Bomberos logró sofocar completamente el incendio, aunque se constataron daños de consideración en la morada, que quedó prácticamente inhabitable.

El hallazgo del invernadero con cannabis sativa

Una vez controladas las llamas, se dio inicio a las diligencias procesales de inspección ocular, en forma conjunta con personal de Bomberos. Fue en ese marco que el oficial actuante, Subinspector Jairo Tito, advirtió en la parte posterior externa de la vivienda incendiada la presencia de una construcción tipo invernadero.

Según el informe, la estructura estaba construida con madera y nylon y presentaba deterioros y aberturas en el techo. En su interior se divisó un conjunto de plantas con características similares a cannabis sativa.

El hallazgo fue inmediatamente informado a la Secretaría Penal, a cargo de la Dra. Stefany Ortola, y a la Fiscalía de la zona, encabezada por la Dra. Julieta Ramos.

Intervención de la Justicia Federal y Gendarmería

Ante la presunta presencia de plantas de cannabis, el primer interventor también dio aviso telefónico al Fiscal Federal con asiento en Caleta Olivia, quien solicitó un informe por escrito de lo sucedido.

En función de la posible infracción a la Ley de Estupefacientes, se dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para avanzar en las actuaciones correspondientes y determinar la naturaleza y cantidad de las plantas encontradas en el invernadero.

Como preventor fue designado el Oficial Principal Santiago Páez, quien quedó a cargo de las diligencias judiciales.