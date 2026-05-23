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Un importante despliegue policial se llevó adelante en los últimos días en la zona centro de Santa Cruz, luego de una investigación iniciada por el robo de muebles en la estancia “La Aragonesa”, un hecho que movilizó a distintas divisiones especializadas y derivó en allanamientos simultáneos en establecimientos rurales y viviendas de Gobernador Gregores.

La causa, investigada bajo la figura de robo agravado, permitió avanzar sobre varios puntos considerados de interés por los investigadores y terminó con resultados positivos, incluyendo el secuestro de un arma de fuego, municiones y parte de los bienes denunciados como robados.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el caso comenzó tras una denuncia radicada ante la sede fiscal correspondiente, donde se reportó la sustracción de mobiliario y distintos elementos pertenecientes a la estancia “La Aragonesa”, ubicada en la región centro de la provincia.

Agentes trasladando una heladera. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A partir de esa presentación judicial, se activó una investigación conjunta encabezada por la División de Investigaciones de Comandante Luis Piedra Buena y la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores.

Las tareas investigativas incluyeron recolección de testimonios, seguimientos, análisis de movimientos y relevamientos en establecimientos rurales de la zona, en una causa que avanzó rápidamente debido a la magnitud del hecho y a la importancia de los elementos sustraídos.

Con el correr de los días y tras reunir distintos indicios, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz emitió órdenes de allanamiento sobre varios inmuebles rurales y domicilios particulares.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Operaciones Rurales Gobernador Gregores, con apoyo del Departamento de Seguridad Rural y de efectivos pertenecientes a la División Operaciones Rurales de Río Gallegos.

Los allanamientos se realizaron en las estancias “El Martillo”, “El Fénix” y “María Rosa”, además de otros puntos de la localidad de Gobernador Gregores. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el operativo demandó una importante logística debido a las distancias y características geográficas propias de la zona rural santacruceña, donde los establecimientos suelen encontrarse alejados entre sí y conectados por extensos caminos de ripio.

Momento en el que se realizaba uno de los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante las diligencias judiciales, los efectivos lograron recuperar parte de los muebles denunciados como sustraídos, un avance considerado clave para el desarrollo de la causa.

Además, se procedió al secuestro de un arma larga y municiones, elementos que quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y eventual vinculación con otros hechos.

La aparición del armamento dentro de uno de los procedimientos sumó un elemento de preocupación adicional dentro de la investigación, especialmente en un contexto donde el delito rural y los hechos vinculados a establecimientos ganaderos vienen generando inquietud en distintas localidades del interior santacruceño.

Si bien hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de las personas involucradas, se confirmó que los propietarios de los establecimientos allanados fijaron domicilio y quedaron a disposición de la sede judicial interviniente.