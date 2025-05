Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Lamentablemente, es tan fuerte lo que sientes por esa persona que no puedes pensar racionalmente acerca de la situación. No esperes a que otros te digan lo que debes hacer. Leer más…

Tauro

Tienes que reír más. Le das demasiado peso a la vida, y te mueves con gravedad en todos los aspectos. Es de sabios saber reconocer nuestros errores. Leer más…

Géminis

No estás obteniendo todo lo que deberías y lo que necesitas de este trabajo. Y eso se debe a una falta de organización. Una persona decente es la que hace lo correcto, aunque le perjudique. Leer más…

Cáncer

Hay una voz que, entre el ruido, no estás escuchando. Es la tuya. No digas que de esta agua no beberás, pues es justo el agua que puede devolverte la salud y la alegría, la confianza en los demás y en ti mismo. Leer más…

Leo

Es un día para reconocer a los demás dejando un poco de lado el propio ego. Eres una persona de acción, que cree más en el hacer que en el pensar, pero en esa carrera contra el tiempo y los obstáculos, no estás tomando los recaudos necesarios para cuidar de ti mismo. Leer más…

Virgo

No escuches a esas voces que desean verte derrotado. Hay una voz más poderosa y brota de dentro de ti: la de tu pasión por lo que haces. Esa te llevará al éxito. Leer más…

Libra

Debes poner tus ingresos a trabajar. A partir de este día conserva un porcentaje que vaya a un fondo de inversión. Tu salud emocional pasa por dar lo que recibes. Leer más…

Escorpio

Hay una sola manera de alcanzar esas metas que ahora parecen imposibles: ponerse en marcha. Demuestren la fortaleza de su voluntad e integridad participando solamente en las cosas que le preocupan de verdad. Leer más…

Sagitario

Los actos son los que cuentan. De seguir en la pasividad seguirás perdiendo valiosos recursos. Es hora de poner manos a la obra y no de esperar. No te culpes de aquello que es responsabilidad de otros. Es tu tendencia, pero debes evitarlo. Leer más…

Capricornio

Es mejor intentar un cambio de aire total. Y de hacerlo hoy, podrías llevarte una gran sorpresa. No esperes a que esa puerta se abra por sí misma. Solo el esfuerzo va a abrirla. Leer más…

Acuario

Hay cosas que cada disciplina puede atender, y salirse de ese marco de las cosas nunca es de beneficio. No dejes de atenderte de la manera correcta. Lo peor que puedes hacer con lo que no están de acuerdo contigo es silenciarles. Leer más…

Piscis

No es buena idea aislarse, cuando tienes un gran deseo de estar cerca de la gente, cuando tienes necesidad de apoyo y contacto humano. Por desgracia nadie va a tocar a tu puerta si tomas esa actitud, por mucho que creas que eso va a suceder. Leer más…