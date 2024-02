Aries

No desperdicies palabras en quien no sabe escuchar. Tienes una vida muy buena, pero estás demostrando poco tus sentimientos hacia las personas que te rodean y que se preocupan por ti, dale más tiempo a tu familia y a tu pareja, si es que la tienes.

Tauro

Siempre di lo que piensas, pero no lo digas sin meditar antes en la mejor manera de hacerlo, pues al final de cuentas el mensajero es el mensaje. Puede que experimentes deseos de dejar tu trabajo el día de hoy para buscar nuevas oportunidades, toma un tiempo para pensarlo y comenzar a buscar otras opciones, pero no pierdas lo seguro que tienes ahora, no es momento de aventurarse.

Géminis

La inteligencia no consiste en resolver el crucigrama, sino en comprender el sentido de cada una de las palabras que lo llenan. Una noticia agradable sobre un dinero que solicitaste llegará el día de hoy, disfruta el momento y comienza a pensar en la inversión que realizarás.

Cáncer

Las distracciones son tu mayor enemigo cuando se trata de amar y de estudiar. Una persona con un rango mayor en el lugar donde te desempeñas te dará una muy buena noticia, felicidades. El amor se encuentra estable y con proyecciones para el futuro.

Leo

Nunca digas nunca al pasado. Hay cosas buenas en él que merecen regresar. Una forma de pensar sobre un tema específico está cambiando en tu mente, estás dejando caer barreras que tenías sobre temas morales inculcados desde pequeño, esto puede abrirte un nuevo mundo, aprovecha esto para conocer gente diversa.

Virgo

Cuida de los detalles, pues son lo que separa a la mediocridad de la excelencia, en la vida, en el trabajo y en el amor. Tienes una gran capacidad para el trabajo y le das prioridad a tus obligaciones en la vida, gracias a tu gran sentido de la responsabilidad, pero no dejes pasar oportunidades de conocer a alguien especial para compartir tu vida, todos necesitamos amor.

Libra

No renuncies a participar, por pequeña que sea la ayuda que puedas brindar. Todo grano de arena suma. Tienes la posibilidad de encontrar una nueva ocupación y estás muy próximo a una oportunidad que se te dará a través de una persona que conoces. El amor está estable, pero necesitas involucrar más a tu pareja con tu mundo, salir más juntos y conocer nuevas personas, no se encierren en ustedes dos solamente.

Escorpio

Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para acercarte a quien podría ser tu maestro. Una amiga muy querida podría tener un mal momento, no dejes que se sienta sola, necesitará tu compañía y tu aliento. Cuida más de tu salud, estás dejando de lado el tomar precauciones para no enfermarte.

Sagitario

Hoy te harán una invitación a participar. No debes aceptar, pues será un desperdicio de esfuerzo y de dinero. Una persona de edad madura necesita de tu asistencia, sabes de quien se trata, pero has estado con mucho trabajo como para darte el tiempo de ir a verla, no dejes de mostrarle que tienes mucha preocupación por su problema e intenta hacerle una visita.

Capricornio

Van a pedirte perdón, y por duro que sea el acto que piden olvidar, debes concederlo, por tu bien. Una persona te dirá un secreto muy íntimo que debes guardar sin decirle nunca a nadie lo que sabes. Necesitas pasar tiempo a solas con tu pareja o con la persona que estás viendo, hagan un viaje junto o una salida por el fin de semana.

Acuario

Nadie está por encima de lo justo. Las leyes del Karma son implacables. No lo olvides. Recibirás una notificación de carácter legal el día de hoy, si se trata de una deuda que no has pagado o de una demanda, debes cumplir con lo que diga. Tienes un agradable día con tu pareja, procura que siga así y que se repita siempre. Un dinero extra podría llegar hoy, disfruta.

Piscis

Hay cosas que no hay que decir en voz alta. Es un día para reflexionar y darte cuenta quiénes son tus verdaderos amigos y quienes no, no puedes confiar tanto en todo el mundo ni tampoco dar todos los detalles de tu vida a cualquiera.