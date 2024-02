Aries

Clave de la semana: Empiezas a dar pasos firmes para llegar a un objetivo noble. Piensa por ti mismo para que puedas avanzar.

Arcángel: Rafael

Color: verde

Tanta actividad puede pasarte factura y provocarte un pequeño bajón de energía hacia la mitad de la semana, así que…Intenta descansar todo lo que puedas entre plan y plan para evitarlo y poder seguir disfrutando de tu buena onda y de esa energía positiva que ahora te invade

Se firmara un contrato. Comienzan a activarse nuevos proyectos para quienes tienen trabajo y para quienes no lo tienen, pues se revierte la situación. Llegara ese trabajo tan esperado.

Se agranda la familia, mucha felicidad. Comunicación con gente que hace mucho tiempo no se sabía nada. Quienes están en pareja planifican planes de hogar, puede ser cambio d casa o comienza una construcción. Los capricornio que buscan el amor, esta semana puede haber un encuentro con alguien con quien han estado chateando, será un lindo y romántico encuentro, incluso puede ser por video llamada si están muy distanciados, pero vamos, no lo desaprovechen que puede tener su encanto. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Tauro

Clave de la semana: Prepararse para encontrar el nuevo camino de felicidad que se avecina. No temas que no estás solo.

Arcángel: Uriel

Color: oro rubí

Medita para que en ese estado de alta vibración puedas manejar todos los aspectos de tu vida, especialmente tu salud, sin equivocarte y en un ambiente de paz y tranquilidad. Recuerda que todo tiene que ver con todo, si tu mente está bien tu cuerpo también lo estará.

Cierras una etapa e inicias nuevas cosas. Esta es una semana de cierres. Se verá reflejado a nivel del trabajo por algunas series de situaciones que veras y no te gusten pero quizás sean buenas para estos cambios que se vienen o para tomar mejores decisiones. Quienes están buscando trabajo, lamentablemente no es la mejor semana, pero no dejes de moverte e insistir para conseguir algo, quizás por ahora tengas que pensar en un rubro diferente al tuyo hasta que salga lo que realmente buscas. En cuanto al dinero, esta semana será un poco complicada, pasara, pero por ahora cuida cada centavo.

Tendrás preocupaciones a nivel de la familia pero antes de fin de semana todo eso pasa. En cuanto a la pareja habrá mucha pasión, diversión y por sobre todo mucho amor. Quienes buscan pareja, cuidado, porque a esa persona a quien le han puesto el ojo no es la adecuada, es mejor seguir solo, Sagitario, y refugiarse por ahora en las amistades o en la soledad para encontrarse con uno mismo. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Géminis

Clave de la semana: La familia no se forma, se elige. Y hay más de una en nuestras vidas en diferentes momentos.

Arcángel: Gabriel

Color: Blanco

Esta es una etapa en la que debes mimar tu cuerpo y darle todos los cuidados que necesite, como un buen masaje relajante, o un poco de ejercicio, para que puedas lucir una figura espléndida y deslumbrar a tu paso, pero también…Para sentirte fuerte y seguro de ti mismo y de tu capacidad de seducción, que durante estos días será muy alta.

Durante esta semana estarás en un momento de gran independencia personal, en la que podrás tomar decisiones sobre tu futuro y sobre tus condiciones de vida, sin contar con la autorización de los demás. No aceptarás ningún tipo de imposición que pueda apartarte de tus objetivos. Desde luego estás en el mejor momento para hacerlo y conseguir que los demás acepten tus condiciones y se adapten a ellas y no al revés. Será también una semana muy próspera y feliz porque serás recompensado por tus esfuerzos y tus desvelos del pasado. Ahora podrás comprobar que todo eso ha merecido la pena. Podrían surgir nuevos proyectos profesionales muy interesantes que te conviene analizar con detalle porque podrían traerte una subida importante de tus ingresos.

También será una semana feliz y muy positiva para el amor, Piscis. Si estás en pareja, te sentirás relajado y tranquilo, dispuesto a complacer a tu ser amado y a hacer todo lo que esté en tu mano para que se sienta dichoso y feliz como lo estás tú. Y si estás soltero, tendrás muy buenas ocasiones para que encuentres el amor y sin que tengas que hacer muchos esfuerzos por conseguirlo. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Cáncer

Clave de la semana: Déjate llevar, no te cuestiones tanto. Un poco de adrenalina muchas veces viene bien.

Arcángel: Chamuel

Color: rosa

Hay buenas formas de alimentarse sanamente y hacer que sea sabroso y divertido a la vez, no porque tengas que seguir una dieta vas a perderte de los múltiples sabores que ofrece el mundo.

Semana muy importante para ti, Acuario, porque podrás guiarte y fiarte de tu intuición para tomar decisiones muy acertadas en todo lo relacionado con tus finanzas y tu economía. Tus ingresos seguirán siendo regulares y llegarán sin contratiempos, por lo que podrás disfrutar de cierta tranquilidad. También será una semana afortunada en la profesión, y si estás buscando trabajo…Podrían surgir buenas ofertas y oportunidades muy importantes para ti, Acuario. Aprovecha esta semana para realizar cualquier reforma o reparación que tengas que hacer en tu hogar, si es que no las hiciste en las semanas anteriores, porque ahora te resultarán mucho más fáciles de realizar y el resultado te hará muy feliz.

Esta semana lo mejor de todo para ti, en lo que serás más afortunado, será en el amor y en todo lo relacionado con los sentimientos. Tú que huyes de esas demostraciones públicas de amor y muchos te califican de frío y poco cariñoso, bueno esta semana podrías volverte loco por alguien cercano a ti. Y sin proponértelo, romper con esa imagen que, desde luego ahora, no se corresponderá con la realidad. Tendrás los sentimientos a flor de piel y, sin apenas esfuerzo, y sin buscarlo, encontrarás el amor con alguien que siempre ha estado muy cerca de ti, un amigo muy cercano al que ahora empezarás a ver con otros ojos. Si eres de los Acuario que ya están en pareja y tienen una relación desde hace algún tiempo…Tendrás armonía y felicidad por los cuatro costados y a tu pareja totalmente dispuesta a satisfacer hasta el último de tus deseos. Será una semana llena de pasión y romanticismo que no olvidarás. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Leo

Clave de la semana: Socializa un poco, el silencio es bueno pero la soledad extrema te transformara en un ermitaño y eso no es bueno.

Arcángel: Jofiel

Color: Dorado

Tus rutinas diarias fluyen sin problemas mientras mantienes hábitos saludables y sientes una energía productiva de nuevo.

Proyectos desde el punto de vista laboral. Mucha fuerza y éxito en estos proyectos, aunque los resultados se verán a largo plazo, saldrá todo bien. Para quienes buscan trabajo, tranquilos que llega finalmente en estos días. A nivel de las finanzas, llegara un dinero que se estaba esperando.

Se dará alguna mudanza que se estaba proyectando. En cuanto a la pareja las cosas están bien, la clave está en unir fuerzas. Los virgo que buscan el amor, tendrán que esperar un poquito más, ahora las energías están puestas en otro lado, no en el amor. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Virgo

Clave de la semana: quítate los miedos para poder avanzar.

Arcángel: Gabriel

Color: Blanco

Si tienes dolores de cabeza, es momento de dejar de lado tantos nervios, relájate Leo, cuando te tranquilices podrás sentirte mejor física y anímicamente. Medita, quédate unos minutos en silencio y trata de escuchar solo a tu cuerpo.

Leo, se vienen los cambios, tu mundo empieza vibrar en resonancia con la abundancia. Por fin tus esfuerzos empiezan a dar resultado. En el trabajo hay mejoras, impulsadas por tu insistencia y tenacidad. Para quienes buscan trabajo, deberían capacitarse para que llegue esa oportunidad. Abran un poco el abanico, para poder acceder a otras opciones. Las finanzas se equilibran.

La familia está muy unida. Puede que se esté planteando una mudanza. En la pareja habrá un cambio bastante grande, si se mantienen unidos nos era nada grave y pasara como tantas veces. Todo debe basarse en el buen trato, el cariño. Los Leo que buscan amor, lamentablemente no es el momento. Es tiempo de compartir tus días con familia y amistades, el amor ya llegara. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Libra

Clave de la semana: Mucha felicidad por un gran logro, pero ojo con las envidias de tu alrededor.

Arcángel: Miguel

Color: azul

Un camino nuevo comienza a abrirse para Escorpio y esto es particularmente bueno, ya que es probable que hayan estado esperando este momento hace un buen rato. Pero no descuides tu salud, continua con tus rutinas de ejercicios y la comida sana y si aun lo haces, incorpora la meditación y así tendrás lo que se llama el combo perfecto.

Tu mundo cambiara y esto será de golpe, pero para que lleguen cosas nuevas hay que quitar lo viejo. Entonces puede ser que hasta quienes están sin trabajo por fin lo encuentren. Vienen propuestas laborales muy interesantes. Esto te llevara a la fortuna. Abran bien los ojos y no dejen pasar esta oportunidad. Pero tranquilos, piensen bien cada paso a dar. Los esfuerzos se verán recompensados. Se acaban los problemas financieros.

Puede que haya una amistad que quiera un poco más, que este intentando seducir a escorpio, ojo, no sería lo más conveniente. Esta semana estarás muy fogoso, cariñoso con tu pareja. Pero ojo con esa amistad o con alguien del pasado. Quienes están buscando el amor, hay un posible retorno de alguien del pasado. Pero si esa persona está con alguien más, no dejes de recordarlo, incluso cuando te diga que ya está en trámites de dejarla mmm, no es tan así, cuidado. Si hay mucha diversión y pasión, pero no compromiso. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Escorpio

Clave de la semana: No te dejes llevar por las apariencias, quizás las cosas no salen como tú quieres pero es lo que necesitas.

Arcángel: Zadquiel

Color: violeta

Debes descansar más, hacer algún ejercicio de relajación y tomarte tu tiempo para meditar y recuperar la calma, para que tu cuerpo no termine por darte algún toque de atención. Tiendes a abarcar más de lo que en realidad puedes hacer, no sabes delegar en nadie, Libra, y esto…Te crea un estrés imposible de mantener, que se va acumulando y acabará por afectar a tu salud si no le pones atención.

Esta semana puede cambiar bastante tu vida, algo termina y algo comienza. Un cambio radical. Mucho trabajo en casa. Hay un posible nombramiento para quienes buscan trabajo, actívense porque hay posibilidades. A nivel de las finanzas está todo bien y pronto llegara un dinero extra. Ojo con documentos de la casa.

Mucho tiempo en familia. Noticias de familiares que hace tiempo no ves. Esta semana habrá que hacer un balance y equilibrio con respecto a la pareja. Lograran objetivos juntos pero hay que trabajar en equipo. Ojo con las terceras personas. Quienes están buscando el amor, parece que tienen más de una persona en vista, pero miren mas allá de lo evidente, no sea cosa que se encuentren con sorpresas cuando se decidan a actuar. Detrás de la pasión, el desenfreno puede haber una historia que no les cuentan, mucho cuidado, libra! Mira horóscopo del 2024 y del mes

Sagitario

Clave de la semana: Después la tormenta viene la calma. Mantener una postura positiva y todo estará en paz. La fe es fundamental en la vida.

Arcángel: Uriel

Color: Oro rubí

Luego de mucho trabajo espiritual que vienes haciendo, notaras que esas sombras que tenias dentro, salen para hacerse luz. Continúa con la alimentación sana y los ejercicios porque ayudaran a este trance tan bonito.

Semana que comienza con felicidad por unos proyectos que tenias en mente y comienzan a ponerse en marcha. En el trabajo llega la felicidad, comenzara el trabajo desde casa y con menos estrés. Quienes buscan trabajo, habrá entrevistas con muchas expectativas de que se concrete. En cuanto a las finanzas, que están un tanto inestables, llega algo que cambia todo el panorama para bien.

Hay que estar pendiente de los adultos mayores de la familia. En el hogar hay un momento de mucha unión. Las parejas, esta semana, hay posibilidades de embarazos o adopciones. Se agranda la familia. Muchos proyectos del hogar, ampliaciones, remodelaciones. Una semana tranquila y armoniosa para quienes están en pareja. Quienes buscan el amor, parece que se le está haciendo la guardia a alguien. Mucha pasión. Pero siempre hay que hacer balance de lo bueno como de lo malo, mirar las sombras y las luces de esa persona que tienes en la mira para que tengas finalmente una unión muy solida. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Capricornio

Clave de la semana: se te abren los caminos, la estabilidad toca a tu puerta. Llega la paz.

Arcángel: Miguel

Color: azul

El equilibrio y el control de las emociones ayudaran para que recibas un impulso extra para continuar hacia adelante. Busca la paz interior.

Hay algunos problemitas que pasaran y volverá lo bueno. De hecho, te van a considerar para que saques adelante un tema que estará bastante peleado, ahí estarás dándolo todo. Todo esto te vendrá muy bien para pensar en nuevos proyectos laborales o profesionales, ya que estarás muy inspirado y las ideas que te vengan a la cabeza serán muy innovadoras y creativas. Quienes buscan empleo hay un contrato que sale y debes aceptar porque será bueno para ti aunque ahora no lo puedas ver con claridad. Las finanzas estarán medio peleadas pero nada grave, saldrás adelante.

Una noticia no muy agradable de parte de la familia te tendrá preocupado, Aries, pero por suerte tienes una pareja que te acompañara y sostendrá en este momento. Pero no todo esta tan revuelto ya que hay un sueño que se te hace realidad, atento!! Se esperan momentos bonitos con tu pareja. Quienes buscan pareja, habrá conversaciones muy divertidas, casi como jugando con fuego, con una persona que puede que este comprometida ya, pero habrá un encuentro y no será nada demasiado serio. Puede que sea en tu lugar de trabajo donde encuentres las mejores posibilidades de iniciar una relación romántica. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Acuario

Clave de la semana: Tu mundo comienza otra vez a estar ordenado y eso te lleva a la felicidad, la paz, la armonía. La fe es todo.

Arcángel: Chamuel

Color: rosa

Quienes están con alguna enfermedad, tranquilos que todo saldrá bien. No dejen de escuchar las recomendaciones de los médicos. Si puedes revisa la medicina ayurvedica.

Una semana donde puedes empezar a despertar con tus ideas. Puede que te ofrezcan nuevos inicios, tanto si ya tienes trabajo, nuevos inicios dentro de la empresa en los que te tienen en cuenta. Como nuevos inicios para quienes estaban sin trabajo, no lo dejes escapar. Quizás no era lo que buscabas pero si es muy redituable. Muchas ideas viejas para sacar adelante ahora. Esta semana hay posibilidades económicas porque ingresara un dinero extra, pero ojo, no lo malgastes.

A nivel de la familia y la pareja estarás bien, será una linda semana. En la pareja es una semana para sembrar. Ojo con los malos entendidos. Quienes buscan el amor, bueno, aparece ese amor que buscabas. Bueno has estado ya en comunicación con alguien muy divertido y te sorprenderá la fogosidad. No seas desconfiado, deja los miedos de lado. Puede que alguien del pasado retorne. Seguramente funcionara. Mira horóscopo del 2024 y del mes

Piscis

Clave de la semana: Esta semana logras salir de alguna situación difícil, lo logras porque ya aprendiste a soltar. Vete por ese cambio.

Arcángel: Rafael

Color: Verde

Posibles episodios de nerviosismo y ansiedad. Esto tiene arreglo, quizás si te concentras en tu respiración y bajas un pocos esos niveles, podrás ver luego todo más claro. Practica yoga.

Hay un quiebre en lo laboral y cambios positivos. Quienes tienen trabajo viene un éxito personal que te van a revolucionar pero en definitiva son bendiciones que te llegan. Quienes no tienen trabajo, darán el gran salto. En cuanto al dinero, se acomodan las cosas pero mide las compras innecesarias. Posibles mudanzas.

En cuanto a la pareja, estas muy preocupado por los cambios que se vienen. Tranquilo porque tu pareja te acompañara en todo y quizás hasta se agrande la familia. Para quienes buscan pareja y que ya tienen a alguien en vista pero hay una situación extraña que no te permiten avanzar, pero lo mejor es ir bien despacio para no caer en las garras equivocadas. Mira horóscopo del 2024 y del mes