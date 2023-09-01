FUE HOSPITALIZADA
UNA MENOR FUE ATROPELLADA FRENTE A LA PLAZA SAN MARTÍN
MODO RETRO
POR CARLOS ZAPICO
BOXING CLUB CAMPEÓN DEL 40
RUNNING
TEAM ÁGUILAS VIAJÓ A COMPETIR EN LA CARRERA “DESTINO MADRYN”
SANEAMIENTO Y CLOACAS:
NICOLÁS MICHUDIS DESTACÓ LAS OBRAS CON FINANCIAMIENTO PROPIO
“HABLEMOS DE FLAP”: “RÍO GALLEGOS
SUPERA LAS 70 PERSONAS CON FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA
VECINOS EXPECTANTES
URBANIZACIÓN DEL “MADRES A LA LUCHA”; “YA NO ES UN SUEÑO, ES UNA REALIDAD”
ESPERAN INICIAR LAS OBRAS ESTE AÑOS
$11 MIL MILLONES PARA EL “TEATRO DE LA RÍA”
EL PROYECTO, QUE ESTARÁ UBICADO EN LA COSTANERA DE LA CAPITAL DE SANTA CRUZ, RECIBIÓ FINANCIAMIENTO DE NACIÓN PARA SU CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE NACIÓN. EL 20% DE LA INVERSIÓN SE DESTINARA PARA LO QUE RESTA DEL AÑO Y EL OTRO 80% ESTA PREVISTO PARA 2024.
ANIVERSARIO
LA LIGA DE LOS BARRIOS DE RÍO GALLEGOS HOY CUMPLE 65 AÑOS
¿DÓNDE ESTÁ?
DESESPERADA BÚSQUEDA DE “CACHU”, EL LORO MASCOTA: “ES MI COMPAÑERO DE VIDA”
TURISMO: EL MINISTRO SERGIO MASSA LANZÓ EL PROGRAMA PREVIAJE 5
SENADO: AVANZA EL PROYECTO DE ANA IANNI DE ALQUILERES TEMPORARIOS TURÍSTICOS
GRIPE AVIAR
NUEVO CASO POSITIVO EN LOBOS MARINOS DE CALETA OLIVIA
ARRANCAN HOY LAS PRUEBAS LIBRES
SE PALPITA UNA FECHA DEL PISTA IMPERDIBLE EN EL “JOSÉ MUÑIZ”
EL “FINDE” TENDRA CATEGORÍAS DE PUNTA ARENAS Y. SUMADOS A LOS LOCALES, SE ESTIMAN MAS DE 150 PILOTOS.
DESPEDIDAS Y PEDIDOS DE JUSTICIA
DOLOR POR LA MUERTE DE LA ACTRIZ Y MODELO SILVINA LUNA
TENÍA 43 AÑOS Y SUFRÍA DE UNA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA.
PRODUCTO DE UNA MALA PRAXIS EN UNA OPERACIÓN ESTÉTICA.
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