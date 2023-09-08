FALTAN 44 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

EN CHUBUT

ENCONTRARON 90 LOBOS MARINOS MUERTOS POR GRIPE AVIAR

 

“COMO FAMILIA, FUE UNA EMOCIÓN MUY GRANDE”, INDICO NAZARENO INFANTE, DEPORTISTA TRASPLANTADO

 

DESDE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DESTACARON EL ROL DEL ESTADO EN EL PROGRAMA TURÍSTICO PREVIAJE

 

DESDE HOY RIGE “ALCOHOL CERO” EN RÍO GALLEGOS

 

EN ATENCIÓN LOCAL Y DERIVACIONES

APUESTA A LA SALUD PÚBLICA

SE PONDRÁ EN MARCHA EL NUEVO RESONADOR DEL HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS. LA SUBSECRETARIA DE ARTICULACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, VERÓNICA DE CRISTÓFARO, DESTACÓ LA INVERSIÓN.

EN TANTO, YA SE ENCUENTRA LISTO EL AVIÓN SANITARIO PILATUS PC-24 ADQUIRIDO POR LA PROVINCIA.

 

SERGIO MASSA ELIMINÓ LAS RETENCIONES A LAS ECONOMÍAS REGIONALES

 

MEGACAUSA ARGENTINA-CHILE: “ALIANZA AUSTRAL”

ACUSADOS DE CONTRABANDO SE NEGARON A DECLARAR

SE TRATA DE DOS PERSONAS A LAS CUALES SE LES INFORMÓ SU SITUACIÓN PROCESAL EN LA SEDE DEL JUZGADO FEDERAL DE RÍO GALLEGOS.

 

ENERGÍA

CAÍDA DE EXPORTACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

 

MIRA TAMBIÉN

COVID-19

ALERTA EN PERITO MORENO POR CINCO NUEVOS CASOS

 

YPF Y EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SE PRESENTÓ TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA LA ENERGÍA”

 

RÍO GALLEGOS

AL MENOS TRES CHOQUES POR LA LLUVIA Y EL CORTE DE LUZ

 

ELIMINATORIAS 2026

CON GOL DE MESSI, ARGENTINA SE IMPUSO 1A O A ECUADOR

 

EN ESTA NOTA Tapas

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