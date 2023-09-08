FALTAN 44 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
EN CHUBUT
ENCONTRARON 90 LOBOS MARINOS MUERTOS POR GRIPE AVIAR
“COMO FAMILIA, FUE UNA EMOCIÓN MUY GRANDE”, INDICO NAZARENO INFANTE, DEPORTISTA TRASPLANTADO
DESDE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DESTACARON EL ROL DEL ESTADO EN EL PROGRAMA TURÍSTICO PREVIAJE
DESDE HOY RIGE “ALCOHOL CERO” EN RÍO GALLEGOS
EN ATENCIÓN LOCAL Y DERIVACIONES
APUESTA A LA SALUD PÚBLICA
SE PONDRÁ EN MARCHA EL NUEVO RESONADOR DEL HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS. LA SUBSECRETARIA DE ARTICULACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, VERÓNICA DE CRISTÓFARO, DESTACÓ LA INVERSIÓN.
EN TANTO, YA SE ENCUENTRA LISTO EL AVIÓN SANITARIO PILATUS PC-24 ADQUIRIDO POR LA PROVINCIA.
SERGIO MASSA ELIMINÓ LAS RETENCIONES A LAS ECONOMÍAS REGIONALES
MEGACAUSA ARGENTINA-CHILE: “ALIANZA AUSTRAL”
ACUSADOS DE CONTRABANDO SE NEGARON A DECLARAR
SE TRATA DE DOS PERSONAS A LAS CUALES SE LES INFORMÓ SU SITUACIÓN PROCESAL EN LA SEDE DEL JUZGADO FEDERAL DE RÍO GALLEGOS.
ENERGÍA
CAÍDA DE EXPORTACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
COVID-19
ALERTA EN PERITO MORENO POR CINCO NUEVOS CASOS
YPF Y EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SE PRESENTÓ TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA LA ENERGÍA”
RÍO GALLEGOS
AL MENOS TRES CHOQUES POR LA LLUVIA Y EL CORTE DE LUZ
ELIMINATORIAS 2026
CON GOL DE MESSI, ARGENTINA SE IMPUSO 1A O A ECUADOR
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