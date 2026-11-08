Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 8 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Murió Alicia Gómez, la mamá de "Josema" y Antonio Carambia *¡Hoy llega el Papa!: La Patagonia inició su camino para recibir a León XIV *Autopsia lapidaria: Gilmar Ferrel sufrió costillas fracturadas y fue estrangulado

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Agregar La Opinión Austral en

Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Murió Alicia Gómez, la mamá de “Josema” y Antonio Carambia

Cobertura especial del Grupo La Opinión Austral. Viaje de fe a ver al Papa

¡Hoy llega el Papa!

La Patagonia inició su camino para recibir a León XIV

Desde la zona norte de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia (Chubut), fieles de distintas comunidades comenzaron a subirse a los colectivos para viajar a participar del evento histórico. Tres colectivos, varias generaciones y una misma esperanza marcaron la partida hacia Buenos Aires.

En avión: viajaban anoche desde Río Gallegos a la visita apostólica del Sumo Pontífice

Río Grande realizó una caravana para darle la bienvenida a León XIV

Vigilia por el Papa en la parroquia San Vicente de Paul de Río Gallegos

García Cuerva, tan cerca del Papa y no se olvida de Río Gallegos

El Papa León XIV se despidió de Montevideo tras un gran acto

Dr. César Lerena y la pesca ilegal en Malvinas: “Sumaremos demandas a empresas coreanas y taiwanesas”

El Senado de la Nación analizará la postulación de Lucas Colla como fiscal federal de Caleta Olivia

Seccional Séptima. Autopsia lapidaria

Gilmar Ferrel sufrió costillas fracturadas y fue estrangulado

Copa de la Liga

¡Boca campeón! Los hinchas xeneizes y un festejo azul y oro

Pleno centro de Río Gallegos

Robaron diez armas de fuego y municiones de local de camping