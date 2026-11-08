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Murió Alicia Gómez, la mamá de “Josema” y Antonio Carambia
Cobertura especial del Grupo La Opinión Austral. Viaje de fe a ver al Papa
¡Hoy llega el Papa!
La Patagonia inició su camino para recibir a León XIV
Desde la zona norte de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia (Chubut), fieles de distintas comunidades comenzaron a subirse a los colectivos para viajar a participar del evento histórico. Tres colectivos, varias generaciones y una misma esperanza marcaron la partida hacia Buenos Aires.
En avión: viajaban anoche desde Río Gallegos a la visita apostólica del Sumo Pontífice
Río Grande realizó una caravana para darle la bienvenida a León XIV
Vigilia por el Papa en la parroquia San Vicente de Paul de Río Gallegos
García Cuerva, tan cerca del Papa y no se olvida de Río Gallegos
El Papa León XIV se despidió de Montevideo tras un gran acto
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Seccional Séptima. Autopsia lapidaria
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