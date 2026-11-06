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Faltan 2 días para la visita del papa León XIV

Comienza el juicio al extrabajador del Concejo Deliberante que intentó matar a su exnovia

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Cobertura especial en Buenos Aires. Proyecto crucial. Con esquema 90/10

Represas: Vidal firmó acuerdo para reactivar la obra con 4 mil puestos de trabajo en Santa Cruz

Entrevista exclusiva: “La obra es muy valiosa, en enero ya estaría a pleno”

Repercusiones:

Vidal y “Nacho” Torres irán a la recepción del papa León XIV

Avanza el borrador del Código Electoral: PASO, Boleta Única y simultaneidad de elecciones

Diócesis. Visita a Argentina

Los dos santacruceños que servirán en el encuentro de jóvenes con el papa León XIV

Violencia. En Halloween

La acusada de apuñalar a dos adolescentes fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Río Gallegos