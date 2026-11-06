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Faltan 2 días para la visita del papa León XIV
Comienza el juicio al extrabajador del Concejo Deliberante que intentó matar a su exnovia
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Cobertura especial en Buenos Aires. Proyecto crucial. Con esquema 90/10
Represas: Vidal firmó acuerdo para reactivar la obra con 4 mil puestos de trabajo en Santa Cruz
Entrevista exclusiva: “La obra es muy valiosa, en enero ya estaría a pleno”
Repercusiones:
- Javier Aravena, secretario de Trabajo: “La magnitud de esta obra es fundamental para Argentina, pero también para nosotros”
- Jairo Guzmán, diputado nacional de La Libertad Avanza: “La obra continúa, para tranquilidad de todo el pueblo de Santa Cruz”
- Juan Manuel Bórquez, intendente de Puerto Santa Cruz, y Analía Farías, intendenta de Piedra Buena: “Impacta directamente en la economía local de las ciudades”
- Jaime Álvarez, ministro de Energía: “Las represas deben priorizar el trabajo de Santa Cruz”
- Rubén Crespo, referente de la UOCRA: Crespo transmitió a Vidal las gracias de las familias de la construcción
Vidal y “Nacho” Torres irán a la recepción del papa León XIV
Avanza el borrador del Código Electoral: PASO, Boleta Única y simultaneidad de elecciones
Diócesis. Visita a Argentina
Los dos santacruceños que servirán en el encuentro de jóvenes con el papa León XIV
Violencia. En Halloween
La acusada de apuñalar a dos adolescentes fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Río Gallegos
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