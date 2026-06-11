Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 11 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Día D para Santa Cruz: la Legislatura define una ley clave para obras, empleo y desarrollo. Una familia de Santa Cruz ganó el Smart TV de 50 pulgadas del gran sorteo mundialista. Grupo Olmos adquiere centros de diálisis de DaVita y expande su presencia en Brasil. Arranca el Mundial 2026 y La Opinión Austral tendrá una cobertura especial.

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Día D para Santa Cruz: la Legislatura define una ley clave para obras, empleo y desarrollo

La Cámara de Diputados debatirá este viernes el proyecto de Ley de Financiamiento impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa cuenta con el respaldo de intendentes y comisionados de fomento y busca garantizar recursos para infraestructura, producción y generación de empleo en distintos puntos de Santa Cruz.

Brutal homicidio en Río Gallegos: una mujer quedó detenida por matar a un hombre de una puñalada

La acusada fue alojada en la Comisaría Segunda tras el hecho que conmocionó a la capital santacruceña. La investigación judicial avanza para determinar las circunstancias del crimen.

Arranca el Mundial 2026 y La Opinión Austral tendrá una cobertura especial

Este jueves comienza la Copa del Mundo y las radios del Grupo La Opinión Austral realizarán transmisiones especiales para acompañar cada jornada del torneo. Además, continúan los sorteos y premios para los lectores y oyentes.

Una familia de Santa Cruz ganó el Smart TV de 50 pulgadas del gran sorteo mundialista

Celso, Agustina y el pequeño Lorenzo recibieron con emoción el premio principal de la promoción organizada por La Opinión Austral. Los ganadores destacaron la sorpresa y la alegría por el premio obtenido.

Grupo Olmos adquiere centros de diálisis de DaVita y expande su presencia en Brasil

La operación marca un importante paso en la expansión regional del grupo empresario. El desembarco en Brasil fortalece su presencia en el sector de la salud en América Latina.

Polémica por la declaración jurada de Manuel Adorni

El funcionario informó ganancias vinculadas a inversiones en Bitcoin y declaró poseer más de medio millón de dólares no bancarizados. La presentación generó repercusiones en el ámbito político nacional.

Muerte de dos operarios en 2019: declaró el dueño del predio donde ocurrió la tragedia

Jorge Cruz brindó testimonio en el marco de la causa que investiga la muerte de dos trabajadores que cayeron de una antena. El proceso judicial busca esclarecer responsabilidades por el hecho.

La paritaria policial pasó a cuarto intermedio

Representantes del Gobierno y de la fuerza de seguridad mantuvieron una nueva reunión salarial. Las negociaciones continuarán en busca de un acuerdo sobre las demandas del sector.

Ambientólogos y geógrafos cuestionaron un proyecto sobre servicios ambientales

Especialistas de la UNPA expresaron reparos respecto de una iniciativa legislativa que regula los servicios ambientales. El debate se instaló en la agenda pública y académica de la provincia.

Consejo de la Magistratura: avanzó el proceso para cubrir cargos judiciales