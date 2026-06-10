Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 10 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina René: el caballo que para la Justicia de Chubut tiene "derecho no humano". ADOSAC anunció un paro de 72 horas hasta el viernes inclusive. Argentina derrotó a Islandia 3-0 y ya piensa en Argelia. El Smart TV de 50" sorteado por La Opinión Austral ya tiene ganador.

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Argentina sigue en modo mundial tras la victoria 3 a 0 ante Islandia y ya se enfoca en el próximo partido frente a Argelia

La selección nacional ganó con autoridad y mantiene el impulso en la competencia internacional. El ambiente mundialista se extiende también a la cobertura radial y a la expectativa por el desarrollo del fixture de la fase de grupos.

El gobierno de Santa Cruz anunció obras estratégicas e inversiones por 600 millones de dólares con foco en infraestructura y financiamiento

La administración provincial presentó un paquete de proyectos considerados clave para el desarrollo económico. Funcionarios remarcaron que la infraestructura es fundamental para atraer inversiones y mejorar los servicios esenciales.

Se reúne la mesa del salario en la Escuela de Policía de Santa Cruz con participación de distintos sectores y agenda de negociación abierta

Este miércoles se desarrolla un nuevo encuentro paritario entre el gobierno y representantes de trabajadores. La reunión busca avanzar en acuerdos salariales en un contexto de discusión vigente en la provincia.

ADOSAC anunció un paro docente de 72 horas en Santa Cruz que se extenderá hasta el viernes en reclamo de mejoras salariales

El gremio docente definió una nueva medida de fuerza que impacta en el normal dictado de clases. La protesta se sostiene en demandas vinculadas a recomposición salarial y condiciones laborales.

La justicia analiza el caso del caballo René en Chubut bajo la figura de “derecho no humano” tras su recuperación de un estado de desnutrición

El caso generó debate judicial y social por el enfoque legal aplicado al animal. Actualmente el caballo se encuentra recuperado tras haber sido rescatado en condiciones de maltrato.

En Pico Truncado, un vecino deberá pagar una multa de 300 mil pesos a un hospital para evitar llegar a juicio en una causa judicial local

La resolución judicial establece una sanción económica como alternativa al proceso penal. El caso se enmarca en una causa que se resolvió mediante acuerdo en el ámbito local.

Santa Cruz avanza con la inversión en la usina de 21 MW de YCRT como parte de un plan energético estratégico provincial

El proyecto forma parte de una política de fortalecimiento de la matriz energética. La iniciativa busca mejorar la producción y consolidar el desarrollo industrial en la región.

El sorteo del Smart TV de 50 pulgadas de La Opinión Austral ya tiene ganador

El concurso organizado por el medio definió a su ganador Celso Barrientos en una transmisión en vivo. La conductora Daniela Pedone fue la encargada de realizar el sorteo y extraer el cupón ganador.