Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 18 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobierno confirmó el pago del aguinaldo para este sábado 20 de junio. Ya está en Río Gallegos la avioneta recuperada del narcotráfico. De Río Gallegos al Mundial 2026. Sebastián Ríquez compartió su experiencia desde Estados Unidos.

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El Gobierno confirmó el pago del aguinaldo para este sábado 20 de junio

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario será depositada para todos los trabajadores activos y jubilados de la administración pública provincial. Además, se acordó con el Banco Santa Cruz la suspensión de débitos automáticos para que el monto se acredite de manera íntegra.

Ya está en Río Gallegos la avioneta recuperada del narcotráfico

La aeronave Cessna llegó desde Santa Fe y será utilizada por estudiantes de la Escuela Industrial N° 6 para fortalecer las prácticas de la Tecnicatura en Aeronáutica. El proyecto fue impulsado por el Consejo Provincial de Educación.

El jefe de Gabinete brindará su informe de gestión en la Legislatura

La exposición fue programada para el próximo 26 de junio y permitirá conocer detalles sobre la marcha de la gestión provincial.

Santa Cruz presente en el título sudamericano de newcom

Julio Brandan, Laura Subiabre y Pedro Morales, representantes de Caleta Olivia, formaron parte del seleccionado argentino que se consagró campeón en el torneo continental.

De Río Gallegos al Mundial 2026

Sebastián Ríquez compartió su experiencia desde Estados Unidos, donde alentó a la Selección Argentina y fue testigo del triunfo con hat-trick incluido en la Copa del Mundo.

Nazareno Infante celebró un nuevo logro deportivo

El joven santacruceño campeón de paraatletismo visitó los estudios de LU12 AM680 y contó las emociones que vivió antes de alcanzar el título.

Paritaria de Salud: oferta salarial del 16,8%

El Gobierno provincial presentó una nueva propuesta en la negociación con los trabajadores del sector sanitario.

Caleta Paula se prepara para recibir buques de mayor porte

Nación certificó las obras realizadas en el puerto de Caleta Olivia, una mejora que permitirá ampliar la operatividad de la terminal.

El Super RIGI avanzó en Diputados

El proyecto obtuvo dictamen y continúa su recorrido legislativo en busca de aprobación definitiva.

Liga Nacional: Gimnasia cayó ante Quimsa

El equipo de Comodoro Rivadavia perdió 88-60 y la serie quedó 3-2. El próximo partido se jugará este sábado.