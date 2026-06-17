Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 17 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Lionel Messi igualó el récord de Klose con 16 goles mundialistas en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia. Paritaria central: Gobierno ofreció 13% de suba salarial. El avión recuperado del narcotráfico llegará para el Industrial 6. Ciro López tiene 5 años, es arquero y fue fuchado en Argentino Juniors.

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Lionel Messi iguala el récord de Miroslav Klose con 16 goles mundialistas en la victoria de Argentina ante Argelia y la selección se prepara para enfrentar a Austria en Dallas

Argentina venció por 3 a 0 a Argelia en Kansas City y mantiene su buen rendimiento en el torneo internacional. Lionel Messi alcanzó un récord histórico al igualar la marca de Miroslav Klose y continúa siendo protagonista del certamen.

Thiago Díaz representará a Santa Cruz en el Torneo Nacional de Karting 2026 como una de las principales promesas del deporte motor provincial

El joven piloto santacruceño competirá a nivel nacional en una de las categorías más importantes del karting. Su participación refuerza el crecimiento del deporte motor en la provincia.

Paritaria central en Santa Cruz: el gobierno provincial ofreció un aumento salarial del 13% y las negociaciones continúan tras el rechazo de la propuesta

La oferta fue presentada en el marco de la negociación salarial en curso. Las partes mantienen el diálogo abierto para intentar alcanzar un acuerdo.

Salud pública en Santa Cruz: el gobierno destacó la compra centralizada de medicamentos como política para fortalecer el sistema sanitario provincial

La medida apunta a mejorar la distribución de insumos en hospitales y centros de salud. El objetivo es optimizar recursos y garantizar el abastecimiento en toda la provincia.

El avión recuperado del narcotráfico será incorporado al Industrial 6 tras su proceso judicial de recuperación de bienes

La aeronave, vinculada a una causa judicial por narcotráfico, será destinada a actividades del Industrial 6. El proceso forma parte de la recuperación de activos de origen ilícito.

Fútbol formativo: un niño de Río Gallegos de 5 años fue fichado por Argentinos Juniors y dará el salto a las divisiones inferiores del club

Ciro López, arquero oriundo de Río Gallegos, fue incorporado por Argentinos Juniors. Su llegada representa un importante avance en su formación deportiva.