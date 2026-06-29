Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 29 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El vecino del auto destruido en un hotel por su novia volvió a ser noticia en Río Gallegos: quiso robarle a un abuelo. Proteccionistas piden justicia por Indio y BIgotes: los perros murieron en el corralón municipal de Río Gallegos. Vidal pidió a Milei y al nuevo Jefe de Gabinete de la Nación Diego Santilli "más diálogo y consenso"

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El Diario Crónica recuerda a Argentina campeón del mundo en México 1986 a 40 años de la segunda estrella con una cobertura especial sobre Maradona

El diario presenta un homenaje al histórico título conseguido por la selección argentina hace cuatro décadas. La edición repasa los festejos, la intimidad del plantel y el legado de Diego Maradona.

Claudio Vidal pidió más diálogo y consenso entre Nación y provincias tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete

El gobernador de Santa Cruz expresó su respaldo al nuevo funcionario nacional y destacó la necesidad de fortalecer los acuerdos institucionales. La decisión forma parte de los cambios anunciados por el presidente Javier Milei en su gabinete.

Proteccionistas de Río Gallegos reclamaron justicia por los perros que murieron en el corralón municipal

Organizaciones defensoras de animales realizaron un reclamo público y pidieron respuestas a las autoridades. La situación generó preocupación y debate en la comunidad.

Daniel Conte volvió a quedar detenido y su caso generó repercusión nuevamente en Santa Cruz

El vecino que fue noticia hace seis años luego de que su novia destruyera su auto en un hotel fue arrestado durante el fin de semana tras un episodio de robo. El hecho volvió a poner su nombre en el centro de la escena pública.