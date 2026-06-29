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El Diario Crónica recuerda a Argentina campeón del mundo en México 1986 a 40 años de la segunda estrella con una cobertura especial sobre Maradona
El diario presenta un homenaje al histórico título conseguido por la selección argentina hace cuatro décadas. La edición repasa los festejos, la intimidad del plantel y el legado de Diego Maradona.
Claudio Vidal pidió más diálogo y consenso entre Nación y provincias tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete
El gobernador de Santa Cruz expresó su respaldo al nuevo funcionario nacional y destacó la necesidad de fortalecer los acuerdos institucionales. La decisión forma parte de los cambios anunciados por el presidente Javier Milei en su gabinete.
Proteccionistas de Río Gallegos reclamaron justicia por los perros que murieron en el corralón municipal
Organizaciones defensoras de animales realizaron un reclamo público y pidieron respuestas a las autoridades. La situación generó preocupación y debate en la comunidad.
Daniel Conte volvió a quedar detenido y su caso generó repercusión nuevamente en Santa Cruz
El vecino que fue noticia hace seis años luego de que su novia destruyera su auto en un hotel fue arrestado durante el fin de semana tras un episodio de robo. El hecho volvió a poner su nombre en el centro de la escena pública.
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