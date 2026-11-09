Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 9 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina León XIV llegó a la Argentina y pidió “convivir en las diferencias”. Claudio Vidal participó de la recepción oficial del Papa. Una delegación de la Iglesia San Benito de Río Gallegos viajó para encontrarse con León XIV. Detuvieron a tres policías por el crimen de Gilmar en la Comisaría Séptima. Boxing le ganó 1-0 a Camioneros en el partido de ida del Torneo Regional Amateur.

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León XIV llegó a la Argentina y pidió “convivir en las diferencias”. En su primer discurso en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, gobernadores y representantes políticos y empresariales, el Papa llamó a cuidar la democracia y sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas. También recordó a Francisco.

Claudio Vidal participó de la recepción oficial del Papa. El gobernador de Santa Cruz estuvo entre los mandatarios invitados y expresó que lo emocionó el mensaje del Sumo Pontífice. El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, destacó el tono realista del discurso.

Una delegación de la Iglesia San Benito de Río Gallegos viajó para encontrarse con León XIV. Llevaron una bandera con mensajes y firmas de vecinos y familias de la comunidad. Camila, una niña de 10 años, también le escribió una carta al Papa.

Detuvieron a tres policías por el crimen de Gilmar en la Comisaría Séptima. La investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel avanzó con la detención de los efectivos.

Boxing le ganó 1-0 a Camioneros y viaja a Río Grande con ventaja. Carlos Vera marcó el gol del triunfo en el Regional Amateur.

MIRÁ LA TAPA ESPECIAL DE LA OPINIÓN AUSTRAL

La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde Buenos Aires. El equipo periodístico recogió testimonios y repercusiones de funcionarios y protagonistas, entre ellos Victoria Villarruel y Diego Santilli.

León XIV fue recibido por una multitud en una visita histórica a la Argentina. Después de 39 años sin la presencia de un Papa en el país, el Sumo Pontífice protagonizó un primer encuentro marcado por la emoción, los abrazos y los regalos de jóvenes y adultos mayores.

Milei encabezó la bienvenida y le pidió al Papa que rece por la Argentina. El presidente recibió a León XIV en el aeropuerto, en el inicio de su agenda oficial.

Jóvenes y adultos mayores protagonizaron un recibimiento cargado de emoción. Las imágenes de lágrimas, abrazos y saludos marcaron la llegada del Santo Padre.

Jorge García Cuerva participó de la recepción oficial. El arzobispo de Buenos Aires estuvo presente en el encuentro con León XIV.

Jorge Macri le entregó las llaves de la Ciudad al Papa. El jefe de Gobierno porteño encabezó el reconocimiento institucional durante la visita.