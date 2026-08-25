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Vidal anunció obras y volvió a cruzar al kirchnerismo en el aniversario de Piedra Buena
El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto por los 139 años de la localidad junto a la intendenta Analía Farías. Anunció una inversión de $60 mil millones para viviendas en Santa Cruz, además de una sala oncológica y nuevas luminarias.
Homenaje a Hugo Giménez Agüero en el día de su natalicio
La comunidad recordó al reconocido cantautor santacruceño con distintas actividades. Está prevista una remasterización de “Cenizas” y la presentación del coro Aonikenk.
Crece la confianza en el Gobierno de Milei, según la Universidad Di Tella
Un nuevo relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella registró la evolución de la confianza en el Gobierno nacional. El indicador forma parte de los principales temas políticos de la jornada.
Nuevas juras y una jubilación en el Poder Judicial de Santa Cruz
María Belén Aguiar juró como titular del Juzgado Civil N.º 2 de Río Gallegos y Florencia Celeste Moreira asumió como vocal de la Cámara Civil. También se informó la jubilación de Nelson Sánchez, quien dejará su cargo como juez de Recursos.
Hallaron a Agustina Ríos, la joven que era buscada en Río Gallegos
La joven había sido reportada como desaparecida y era intensamente buscada en la capital de Santa Cruz. Finalmente fue localizada, poniendo fin al operativo de búsqueda.
La Cámara de Comercio de Caleta Olivia advierte por la situación del sector
Miriam Giorgia sostuvo que muchos comerciantes atraviesan dificultades y funcionan a pérdida y con endeudamiento. La dirigente analizó el escenario económico durante una entrevista con LU12.
Organizan una carrera solidaria para una familia que perdió todo en un incendio
La familia Erazo-Claus quedó con lo puesto después de que su vivienda se incendiara el sábado. Un grupo de runners de Río Gallegos prepara una actividad para colaborar con los damnificados.
Los campeones del Torneo “Froment” visitaron La Opinión Austral
Richard Luna y Julián Muñiz compartieron la celebración de los títulos obtenidos con Cosal de Punta Arenas y Pinocho de Punta Arenas. Ambos equipos fueron protagonistas de la competencia de fútbol infantil organizada por el Boxing Club.
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