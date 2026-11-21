Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 21 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Allanaron 11 propiedades en Río Gallegos, 28 de Noviembre y estancias en El Calafate y secuestraron maquinaria e información sensible. Fotos de la cárcel U15 de Río Gallegos por dentro durante la investigación por drogas. El gobernador Claudio Vidal reclamó a la Justicia en Caleta Olivia. El gobernador Nacho Torres adelantó las elecciones en Chubut para el 21 de marzo.

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

NUEVOS ALLANAMIENTOS POR LA CAUSA DE NARCOTRÁFICO Y LAVADO QUE INVOLUCRA A LÁZARO BÁEZ. Un procedimiento de alto impacto se realizó en una propiedad del barrio El Faro de Río Gallegos, vinculada a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”. En los 11 allanamientos desplegados en Santa Cruz se secuestró documentación, maquinaria vial y otros elementos.

ASÍ DESARMARON EL NEGOCIO DE LA DROGA EN LA CÁRCEL DE RÍO GALLEGOS. La investigación federal reconstruyó el circuito de ingreso y comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad 15, con participación de efectivos penitenciarios y de la Policía Federal.

VIDAL RECLAMÓ UNA JUSTICIA QUE FUNCIONE EN CALETA OLIVIA. El gobernador participó del 125° aniversario de la ciudad y planteó la necesidad de contar con jueces que respondan a las demandas de la comunidad.

CHUBUT VOTARÁ EL 21 DE MARZO. Ignacio Torres firmó el decreto que fijó la fecha de las elecciones provinciales.

APROBARON UN RIGI HISTÓRICO PARA ARGENTINA LNG. El proyecto impulsado por YPF, ENI y XRG contempla una inversión de 50.750 millones de dólares.

120 NUEVOS PROFESIONALES SE GRADUARON EN LA UNPA-UARG. La colación se realizó este viernes en el gimnasio del campus universitario.

BOCA TENDRÁ ALIENTO RIOGALLEGUENSE EN LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA. Un grupo de hinchas viajó a Barranquilla para acompañar al equipo en la definición de este sábado.

OCHO HERIDOS TRAS UN CHOQUE CONTRA UN PIQUETE EN RÍO TURBIO. Municipales que participaban de un corte sobre la Ruta 20 fueron embestidos por una camioneta conducida por un hombre de 28 de Noviembre.

MILEI PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE TESLA ARGENTINA. Elon Musk intervino un vehículo con el león, símbolo del presidente.

EDUARDO LÓPEZ ANALIZÓ EL PRESENTE DEL RUGBY SANTACRUCEÑO. El presidente de la Unión Santacruceña de Rugby habló en LU12 AM680 sobre las condiciones necesarias para que crezcan los clubes y se desarrolle la disciplina.