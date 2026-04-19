Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 19 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Detuvieron en Río Gallegos a quien amenazó por redes al periodista Ignacio Ortelli *Alumnos del “Indu 6” realizan colecta para traer un avión recuperado del narcotráfico *Fadul: “Santa Cruz es la única provincia que declaró la emergencia comercial” *¡Felices 99!: la Banda de Música Policial agasajó a don José Molina

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Presentaron a Bicharracosaurus, el nuevo gigante jurásico de Chubut

Detuvieron en Río Gallegos a quien amenazó por redes al periodista Ignacio Ortelli

Ignacio Ortelli habló con La Opinión Austral: “Es importante que la Justicia haya actuado con mucha celeridad. No puede quedar impune que alguien te diga que vas a aparecer ‘con un tiro en la cabeza’”.

Exclusivo de La Opinión Austral: Alumnos del “Indu 6” realizan colecta para traer un avión recuperado del narcotráfico

Se trata de un Cessna 206 hallado en Santa Fe en 2025. La Justicia ordenó su entrega para uso educativo. La comunidad de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea”, especializada en aeronáutica, necesita fondos para trasladarlo desde Rafaela a Río Gallegos.

La emoción de los veteranos: “No hay que olvidar nunca Malvinas”

Este sábado, los 22 veteranos de guerra de Corrientes regresaron al continente. Estuvieron seis días en las Islas Malvinas.

Encuentro con Gobierno

Fadul: “Santa Cruz es la única provincia que declaró la emergencia comercial”

¡Felices 99!: la Banda de Música Policial agasajó a don José Molina

Caso “Cokito” Oyarzo: “Esperemos que la Justicia no nos dé vuelta la cara otra vez”

“Cobre en proyección, litio en expansión y oro apuesta a sostenerse”, por Sabrina Pont

En Caleta Olivia: el PJ de Santa Cruz definió sus elecciones y echó a Garrido y Gadano