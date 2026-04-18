Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 18 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Ezequiel podrá hacer su radioterapia en Río Gallegos: "Gracias, gobernador". Operativo por amenazas de tiroteo en escuelas de Santa Cruz. Vialidad Nacional destina $22 mil millones al plan invernal. Debate por posibles peajes en rutas nacionales.

Por La Opinión Austral | 18 de abril 2026 · 8:54 hs.