Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ezequiel podrá hacer su radioterapia en Río Gallegos: “Gracias, gobernador”
Operativo por amenazas de tiroteo en escuelas de Santa Cruz
Refuerzan controles en colegios tras las amenazas
Vialidad Nacional destina $22 mil millones al plan invernal
Debate por posibles peajes en rutas nacionales
Emergencia comercial: reunión clave con el Gobierno provincial
Grupo Crónica presentó su estrategia digital en Bogotá
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario