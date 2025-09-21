Your browser doesn’t support HTML5 audio
Hispano cayó ante Petroquímica de Comodoro 87 a 86
Ampliación del Tribunal Superior: Vidal acusó al kirchnerismo de querer dar un “golpe judicial”
El gobernador Claudio Vidal apuntó a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner por el fallo del juez Marcelo Bersanelli que frenó las ternas para el TSJ. Los acusa, junto a Fernando Basanta, de ser los operadores judiciales. “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, indicó.
Por decisión de la Corte Suprema, los bienes de “Hotesur-Los Sauces” podrían quedar bajo control del TSJ provincial
- “Los diputados tenemos la obligación de no acatar el fallo del juez Marcelo Bersanelli”, Pedro Luxen, ministro de Gobierno.
- “El fallo sólo busca garantizar la inmunidad del kirchnerismo en causas por corrupción”, Fabián Leguizamón, vicegobernador.
- “Destinar semejante monto a crear cargos de máxima jerarquía judicial es un despropósito”, Franco Mascheroni, sec. gral. Judiciales.
- “Me gustaría saber qué opinan los ternados al TSJ por el llamado a desconocer resoluciones judiciales”, Gonzalo Chute, sec. Legal y Técnica de Río Gallegos.
Desde el aire: Así avanzan las obras en el aeropuerto de Río Gallegos.
Concejo Deliberante reconoció al grupo “Guerreras Rosa del Viento”
Es por su labor en la promoción de la salud y la lucha contra el cáncer.
Tres ciudades: preparativos para la maratón “Ara San Juan”
Germán Ortiz y Nancy Páez contaron detalles en LU12 AM680.
Milei y su relación con los gobernadores: “Está muchísimo mejor”
Un truncadense falleció en un accidente ocurrido en Bragado, Buenos Aires.
Teatro Gran Cabral: Inauguraron “Arte Fusión Renza Silverii”.
