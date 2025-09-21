Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 21 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Ampliación del Tribunal Superior: Vidal acusó al kirchnerismo de querer dar un "golpe judicial" *Desde el aire: Así avanzan las obras en el aeropuerto de Río Gallegos. *Hispano cayó ante Petroquímica de Comodoro 87 a 86

El gobernador Claudio Vidal apuntó a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner por el fallo del juez Marcelo Bersanelli que frenó las ternas para el TSJ. Los acusa, junto a Fernando Basanta, de ser los operadores judiciales. “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, indicó.

Por decisión de la Corte Suprema, los bienes de “Hotesur-Los Sauces” podrían quedar bajo control del TSJ provincial

“Los diputados tenemos la obligación de no acatar el fallo del juez Marcelo Bersanelli”, Pedro Luxen, ministro de Gobierno.

“El fallo sólo busca garantizar la inmunidad del kirchnerismo en causas por corrupción”, Fabián Leguizamón, vicegobernador.

“Destinar semejante monto a crear cargos de máxima jerarquía judicial es un despropósito”, Franco Mascheroni, sec. gral. Judiciales.

“Me gustaría saber qué opinan los ternados al TSJ por el llamado a desconocer resoluciones judiciales”, Gonzalo Chute, sec. Legal y Técnica de Río Gallegos.

Desde el aire: Así avanzan las obras en el aeropuerto de Río Gallegos.

Concejo Deliberante reconoció al grupo “Guerreras Rosa del Viento”

Es por su labor en la promoción de la salud y la lucha contra el cáncer.

Tres ciudades: preparativos para la maratón “Ara San Juan”

Germán Ortiz y Nancy Páez contaron detalles en LU12 AM680.

Milei y su relación con los gobernadores: “Está muchísimo mejor”

Un truncadense falleció en un accidente ocurrido en Bragado, Buenos Aires.

Teatro Gran Cabral: Inauguraron “Arte Fusión Renza Silverii”.