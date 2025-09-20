Your browser doesn’t support HTML5 audio
Agua y gas para barrios de Río Gallegos
Después de más de 10 años de espera, Provincia inauguró obras de agua potable y refuerzo de gas que beneficiarán a 1.300 hogares.
Thiago Martínez se desvinculó de su equipo
El piloto santacruceño del Turismo Nacional anunció que no seguirá en su actual escudería.
Desbarataron una banda en Piedra Buena
Catorce personas fueron detenidas acusadas de integrar una red dedicada a la venta de drogas en la localidad.
Viernes negro en los mercados
El dólar llegó a $1.515 y el Banco Central vendió USD 678 millones en un solo día para contener la suba.
Freno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia
El juez Bersanelli hizo lugar al amparo de los judiciales y suspendió las ternas que buscaban ampliar de 5 a 9 vocales.
Elecciones 2025: simulacro con boleta única
El juez Claudio Vázquez explicó que “desaparece el cuarto oscuro”. La Cámara Nacional Electoral dejó afuera de la competencia a Diego Bavio (UNIR).
Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario