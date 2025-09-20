Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 20 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Agua y gas para barrios de Río Gallegos. * Thiago Martínez se desvinculó de su equipo Ale Bucci Racing en el Turismo Nacional. * Freno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. * Elecciones 2025: simulacro con boleta única.

Agua y gas para barrios de Río Gallegos

Después de más de 10 años de espera, Provincia inauguró obras de agua potable y refuerzo de gas que beneficiarán a 1.300 hogares.

Thiago Martínez se desvinculó de su equipo

El piloto santacruceño del Turismo Nacional anunció que no seguirá en su actual escudería.

Desbarataron una banda en Piedra Buena

Catorce personas fueron detenidas acusadas de integrar una red dedicada a la venta de drogas en la localidad.

Viernes negro en los mercados

El dólar llegó a $1.515 y el Banco Central vendió USD 678 millones en un solo día para contener la suba.

Freno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia

El juez Bersanelli hizo lugar al amparo de los judiciales y suspendió las ternas que buscaban ampliar de 5 a 9 vocales.

Elecciones 2025: simulacro con boleta única

El juez Claudio Vázquez explicó que “desaparece el cuarto oscuro”. La Cámara Nacional Electoral dejó afuera de la competencia a Diego Bavio (UNIR).

Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba