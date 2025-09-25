Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 vocales: hoy, sesión extraordinaria secreta para designar a los nuevos jueces

Claudio Vidal, a la oposición y al Poder Judicial: “Van en contra de la democracia”

Cobertura especial Puerto de Punta Loyola: llegó el barco, comenzó la carga de 60 mil toneladas de carbón de YCRT para Brasil

El gobernador entregó aportes a clubes de fútbol de Santa Cruz

Geopolítica: ¿el conflicto entre EEUU y China amenaza la continuidad de represas?

Salvaje agresión: atacó a una mujer con un palo en la calle y fue detenido