Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 16 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Apuñalaron a un menor en una pelea en la Plaza San Martín de Río Gallegos. Emotivo homenaje a René “Peneca” Muñoz, histórico futbolista, entrenador y dirigente de Río Gallegos fue homenajeado en el inicio de la Liga Sur. Bancruz goleó a Ferro con un triplete de Matías Portillo. Abogado de Luciana Martínez negó la versión de “viuda negra”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Joe Keery, actor de Stranger Things, visitó El Chaltén y Torres del Paine

El actor y músico Joe Keery, reconocido por su papel en la serie Stranger Things, recorrió la Patagonia y visitó El Chaltén y el Parque Nacional Torres del Paine. Tras su viaje, describió la experiencia como “hermosa”.

Apuñalaron a un menor en una pelea en la Plaza San Martín

Un adolescente fue herido con un cuchillo en medio de una violenta pelea entre jóvenes ocurrida en la Plaza San Martín. El joven intentó intervenir para ayudar a un amigo que estaba siendo golpeado y terminó apuñalado en una pierna. Fue atendido por personal médico y debió ser operado.

Santa Cruz busca fortalecer la zafra del langostino

El Gobierno provincial trabaja en medidas para fortalecer la temporada de langostino y defender el recurso pesquero de Santa Cruz. La ministra de Producción, Nadia Ricci, participó de encuentros con autoridades portuarias para analizar el desarrollo de la actividad.

Chubut analiza prohibir celulares en cárceles y comisarías

En la Legislatura de Chubut avanzan con un proyecto que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en unidades penitenciarias y comisarías para evitar estafas digitales organizadas desde los lugares de detención.

Cayó 11% el consumo en Santa Cruz

La Federación Económica de Santa Cruz informó que la provincia registra una caída del 11% en el consumo, reflejando el impacto de la situación económica en la actividad comercial.

Emotivo homenaje a René “Peneca” Muñoz

El histórico futbolista, entrenador y dirigente de Río Gallegos fue homenajeado en el inicio de la Liga Sur. Sus hijas, Claudia y Natalia, encabezaron una ceremonia en la cancha del club Defensores del Carmen, donde esparcieron parte de sus cenizas.

Bancruz goleó a Ferro con un triplete de Matías Portillo

El club Bancruz venció 3-1 a Ferro YCF en el inicio del torneo. Matías Portillo fue la figura del partido al marcar los tres goles del equipo.

Abogado de Luciana Martínez negó la versión de “viuda negra”

El defensor de la santacruceña que participó en Gran Hermano rechazó la acusación de que haya drogado a un turista para robarle. Además, surgió otra denuncia por un presunto hecho de robo.

Choques con animales sueltos generan alarma en las rutas

Dos accidentes ocurridos el mismo día en cercanías de Río Gallegos reavivaron la preocupación por animales sueltos en las rutas. Una funcionaria judicial chocó contra un caballo y otros dos vecinos impactaron con un guanaco cerca de Güer Aike. La funcionaria María Monserrat Campos aseguró: “No puedo creer estar viva”.