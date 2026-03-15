Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 15 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de "viuda negra" * Procesaron a Sergio Navarro por el femicidio de Ada Barrozo *Muerte trágica del militante peronista Marcos Tabacco

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Escándalo con santacruceños

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de “viuda negra”

Un turista norteamericano la acusó de emborracharlo para sacarle sus pertenencias. La policía detuvo a ella y a su representante Cristian Wagner en Capital Federal. Ella es de Pico Truncado y él, de Las Heras.

Caleta Olivia — tras declarar en la Justicia

Procesaron a Sergio Navarro por el femicidio de Ada Barrozo

El detenido fue indagado y permanece alojado en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia. Había dado una versión no verosímil a la familia y a la Justicia. La investigación avanza con nuevos elementos. Este sábado fueron trasladados los restos de Ada Barrozo al cementerio local.

En Comodoro Rivadavia, cayó de un cuarto piso

Muerte trágica del militante peronista Marcos Tabacco

ARA San Juan

La presentación hecha por la Fiscalía no afecta el desarrollo del juicio

Los fiscales Jario Zarate, Lucas Colla, Gastón Pruzany y María Garmendia

“Los dos ‘frenos de mano’ que involucran a cámaras federales de Santa Cruz”

Javier Milei tildó de “extorsionadores” a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla