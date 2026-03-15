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La increíble historia del pavo real que “se fugó” de un jardín de infantes 🦚
Informe especial Argentina Week: USD 16.150 millones en inversiones
Escándalo con santacruceños
Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de “viuda negra”
Un turista norteamericano la acusó de emborracharlo para sacarle sus pertenencias. La policía detuvo a ella y a su representante Cristian Wagner en Capital Federal. Ella es de Pico Truncado y él, de Las Heras.
Caleta Olivia — tras declarar en la Justicia
Procesaron a Sergio Navarro por el femicidio de Ada Barrozo
El detenido fue indagado y permanece alojado en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia. Había dado una versión no verosímil a la familia y a la Justicia. La investigación avanza con nuevos elementos. Este sábado fueron trasladados los restos de Ada Barrozo al cementerio local.
En Comodoro Rivadavia, cayó de un cuarto piso
Muerte trágica del militante peronista Marcos Tabacco
ARA San Juan
La presentación hecha por la Fiscalía no afecta el desarrollo del juicio
Los fiscales Jario Zarate, Lucas Colla, Gastón Pruzany y María Garmendia
“Los dos ‘frenos de mano’ que involucran a cámaras federales de Santa Cruz”
Javier Milei tildó de “extorsionadores” a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla
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